Scorer nyt job

Hun blev kendt som vært på Ultra Nyt og børnenes MGP, men siden karrierens begyndelse har tv-vært Anna Lin været vidt omkring.

Sidste år overtog hun rollen som vært på den mangeårige DR-succes 'Kender du typen?', da Mads Steffensen sagde farvel til DR, og snart kan Anna Lin skrive endnu en værtsrolle på cv'et.

I en pressemeddelelse oplyser DR, at Anna Lin sammen med DR's klimakorrespondent, Thøger Kirk, skal stå i front for et nyt klimaprogram, der har fået titlen 'Den grønne optur'.

I programmet, der udkommer i fire afsnit på DR1 og DRTV, skal Anna Lin og Thøger Kirk sammen jagte løsninger, der kan afhjælpe klimakrisen, og det bliver en personlig udfordring for Anna Lin, der lider af klimaangst.

'Klimakrisen fylder virkeligt meget i mit hoved, og jeg tænker hele tiden over, hvad jeg kan gøre ved problemet. Men jeg ved også godt, at det vi selv kan gøre, ikke er nok,' siger Anna Lin i pressemeddelelsen.

Anna Lin og Thøger Kirk står i spidsen for 'Den grønne optur'. Foto: Janus Vejle/DR

Europa rundt

I programrækken skal Anna Lin og Thøger Kirk blandt andet besøge et hold forskere i Frankrig, der forsøger at bygge solen på jorden, samt besøge Spanien hvor man arbejder på løsninger på verdens kødforbrug.

'Jeg håber, den her tur viser, at der er teknologi derude, der kan hjælpe os. Jeg vil så gerne have, at det hele kommer til at give bare lidt mere mening. Både for mig, og for dem der ser med,' siger Anna Lin i pressemeddelelsen.

Alle fire afsnit kan streames på DRTV mandag 15. august. Første afsnit vises på DR1 17. august klokken 21.25

