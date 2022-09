Scorer nyt job

For TV 2 News-seere er Miriam Zesler bestemt ikke noget ukendt ansigt, men fremover bliver der mere af hende i bedste sendetid, når hun i løbet af efteråret bliver fast vært på TV 2 Nyhederne.

Dermed skifter Zesler nyhedskanalen ud med hovedkanalen. Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Miriam Zeslers cv som vært tæller i forvejen programmer som 'Presselogen', 'Verden ifølge News' og morgenfladen på News. Nu glæder hun sig til at kaste sig ud i det nye.

'Det bliver ikke meget større som studievært end at få lov til at stå i front for Danmarks største og bedste tv-nyhedsudsendelser. Jeg har mange sjove og udfordrende kilometer i benene fra otte år på TV 2 News, og jeg glæder mig til at sætte mit personlige præg på den journalistiske vinkling, sproget og de kritiske spørgsmål', siger Miriam Zesler i pressemeddelelsen.

Annonce:

Det bliver dog ikke fuldstændig farvel til TV 2 News for Zesler, der ud over sit nye job en gang om måneden vil være at finde som vært på 'Verden ifølge News'.

Gertrud Højlund indtræder i korpset af nyhedsværter på TV 2 Nyhederne. Foto: Claus Troelsgaard/TV 2

Flere nye værter

Miriam Zesler er ikke den eneste TV 2-vært, der bliver føjet til holdet af værter på nyhedsudsendelserne. Også Gertrud Højlund og Johan Engbo vil ifølge pressemeddelelsen fremover være at finde på både hovedkanalen og på TV 2 News.

Johan Engbo har været vært på TV 2 News siden 2019. Inden da var han i en årrække på DR som både journalist, redaktør, chef for TV Avisen og udlandschef.

Gertrud Højlund har tidligere arbejdet på P1 og Radio24syv og senest TV 2 News, hvor hun blandt andet har stået i spidsen for relanceringen af ’Højlunds Forsamlingshus’, som hendes far, Niels Højlund, var vært på i TV 2s fem første leveår.

Læs også: Bombarderes med nøgenbilleder

Dubai-Helene: Mit liv er bare for lækkert!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Elvira og Thalia Pitzner er ugens gæster i 'Der er brev'. Hør dem fortælle om deres tv-serie 'Pitzner-sisters' herunder eller i din podcast-app