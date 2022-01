Scorer nyt tv-job

Kronprinsesse Mary fylder 50 år 5. februar. Og blandt gaverne er et stort fødselsdagsshow på TV 2, som sendes dagen efter, for den royale fødselar og hendes familie, som vil være til stede.

Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

I spidsen for fødselsdagsfesten 'Mary 50 år - vi fejrer Danmarks kronprinsesse' står tv-værten Lise Rønne og skuespilleren Dar Salim.

- Mange af hendes mærkesager som at bekæmpe mobning og ensomhed og kampen for kvinder og pigers rettigheder mærker jeg selv dybt i maven.

- Jeg beundrer, hvordan kronprinsessen insisterer på at sætte fokus på, at vi alle skal have ret til at være, som vi er, siger Lise Rønne i pressemeddelelsen.

Dermed gør hun endnu engang comeback som tv-vært, efter hun ellers har lagt værtstjansene på hylden de seneste år, hvor hun har arbejdet for boghandlen Saxo.

I november var Dar Salim toastmaster ved en returmiddag på Deutsches Historisches Museum i Berlin, da kronprins Frederik og dronning Margrethe var på besøg. Nu lander den 44-årige skuespiller endnu et royalt job. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Stor respekt

For skuespilleren Dar Salim er værtsjobbet et, han aldrig nogensinde havde forestillet sig.

- Jeg har altid haft stor respekt for kongehuset, og det var en stor ære at være vært for Hendes Majestæt Dronningens statsbesøg i Berlin sidste år.

- Det havde jeg aldrig troet, da jeg som ung dreng i Livgarden stod vagt foran Amalienborg, lyder det fra Dar Salim.

Showet bliver en fejring, der sætter fokus på alt det, som kronprinsesse Mary brænder for.

Til showet vil der også være særlige gæster, festlige overraskelser og masser af musik - blandt andet fra Oh Land og Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor, afslører TV 2.

- Vi ser frem til en helt særlig aften, der afspejler kronprinsessens store hjerte og stærke dedikation over for samfundets og verdens udsatte. Og ikke mindst hendes mod til at gå nye veje. Det bliver en aften fyldt med overraskelser og nok også rørende øjeblikke - ikke bare for kronprinsessen, men også for seerne, siger TV 2-redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen om kronprinsesse Marys fødselsdagsshow. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Mary 50 år - vi fejrer Danmarks kronprinsesse' sendes live fra Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn søndag den 6. februar klokken 20.00 - med optakt fra 19.25.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens afsnit af Kvindetribunalet, der blandt andet handler om InfluencerGossip-siden på Reddit