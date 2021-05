Scorer stort DR-job

I starten af maj meddelte Camilla Stampe, at hun stoppede som vært på DR's faktatjekprogram 'Detektor' for i stedet at blive tilknyttet TV 2's Christiansborg-redaktion.

DR har således siden været på udkig efter hendes afløser, og det har de nu fundet.

Det bliver Adina Ren, der tager over som vært på programmet, der har eksisteret siden 2011.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse, hvor de samtidig udtrykker glæde over at have fået Adina Ren med på holdet.

Ifølge redaktionschef for ’Detektor’ Jakob Sloma Damsholt er Adina Ren nemlig den helt rette til opgaven.

- Adina er først og fremmest en uforfærdet vært, der ikke er bange for at stille skarpe spørgsmål, også når stemningen bliver dårlig. Når ’Detektor’ vender tilbage, bliver det med det kritiske interview som en central del af programmet, og det kræver, at man både har evnen til at høre, hvad der bliver sagt, og til at afbryde og holde fast. Jeg er sikker på, det er en disciplin, Adina vil mestre.

Tidligere var det Camilla Stampe, der var vært på 'Detektor'. Foto: DR

Skifter fra konkurrenten

Adina Ren er 28 år og kommer fra TV 2, hvor hun det sidste års tid har været en del af programmet 'Gravergruppen'. Hun har tidligere været på et kort visit på P1 og har arbejdet som journalist på Radio24syv.

Adina Ren selv glæder sig til at komme i gang med de nye udfordringer.

- Det bliver så fedt at være med til at udvikle det solide koncept 'Detektor'. Jeg har høje ambitioner, og med den drøm af en redaktion, der er sat, er jeg sikker på, vi kommer til at stille magthavere til ansvar, mens vi driller, oplyser, nørder og underholder lytterne.

Adina Ren afløser den afgående vært, Camilla Stampe, som skifter til TV 2’s redaktion på Christiansborg, efter otte år i DR, hvor hun siden 2017 har været på 'Detektor'. Næste sæson af programmet udkommer fra september.