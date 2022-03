Scorer stort DR-job

Tv-seerne kan godt begynde at varme stemmerne op til endnu en omgang 'Fællessang'.

DR fortsætter det populære program, som blev lanceret i kølvandet på coronapandemien.

Fredag 22. april blænder DR1 op for en ny sæson. Pianisten Katrine Muff sidder atter bag klaveret, mens skuespiller Jakob Fauerby afløser nyhedsværten Johannes Langkilde som hendes makker.

Det skyldes, at der er brug for Johannes Langkilde i DR Nyheder, oplyser DR i en pressemeddelelse.

Jakob Fauerby, som TV 2-seere måske genkender som vinder af 'Vild med dans' i 2019, glæder sig til at overtage tjansen på DR.

- Det er lidt et drømmejob, som jeg ikke vidste, det var muligt at få. Jeg synes, at 'Fællessang' har det bedste fra alle verdener. Jeg er faktisk en lille smule nervøs, fordi det betyder så meget for mig, siger den 44-årige skuespiller i pressemeddelelsen.

- Jeg synes, at det er så fint, at vi i en tid, hvor vi for ofte bruger ordet mod hinanden, samler danskerne på tværs af landet og bruger ordet sammen med hinanden.

Nyt format

Selv om Jakob Fauerby har fulgt troligt med i 'Fællessang', så er det et lidt anderledes format af programmet, han nu skal være vært på.

Der vil nemlig være større fokus på artisterne, afslører den programansvarlige chef, Erik Struve Hansen, i pressemeddelelsen.

- Vi tager det ud af stuen og ind i et studie, hvor Katrine og Jakob inviterer et syngende publikum med, siger Erik Struve Hansen og tilføjer:

- Som noget nyt er der inviteret artister i studiet, som har leveret flere sange til den danske sangskat – og i enkelte programmer vil de synge ind i et bestemt tema.

Den nye omgang 'Fællessang' får premiere på DR1 fredag 22. april og sendes de følgende syv fredage.

Sæsonen bliver afsluttet med en specialudgave sankthansaften.