Scorer topjob i DR

Hun har både været ansvarshavende chefredaktør for Femina og for den digitale redaktion på tværs af femina.dk, viunge.dk og elle.dk.

Men fra 1. marts skifter Isabella Hindkjær de skrevne medier ud med lyd, når hun starter i jobbet som redaktionschef for P3 Radio og Podcast.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

'Opgaven som redaktionschef for Danmarks største lydunivers for unge er en af de helt centrale public service-opgaver. Derfor er jeg meget glad for, at det netop er Isabella Hindkjær, der påtager sig ansvaret for at komme i mål med de publicistiske og digitale ambitioner på lyd til unge', siger ledende redaktionschef i DR Ung, Malene Birkebæk i pressemeddelelsen.

Isabella Hindkjær får i jobbet ansvar for strategi og indhold på tværs af radio og podcast, ligesom hun bliver chef for medarbejderne på de to platforme.

'P3 er den førende institution for original og relevant formidling til danske unge. Jeg glæder mig helt vildt til at være med til at sætte retningen for fremtidens lydunivers, udvikle nye dagsordensættende formater og udbygge P3’s position på tværs af platforme sammen med nogle af de absolut dygtigste mennesker i branchen', siger Isabella Hindkjær om sit nye job i pressemeddelelsen.