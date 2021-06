Se billederne: Genforenet efter 30 år

Det ser ud til, at de klarede den dramatiske flyvetur ud over klipperne.

I hvert fald er Geena Davis og Susan Sarandon tilbage i den turkisblå Ford Thunderbird fra 1966, her 30 år efter den ikoniske roadmovie 'Thelma & Louise" solgte biografbilletter som varmt brød verden over.

I anledning af film-jubilæet var de to skuespillere samlet i Hollywood til en fejring af den store succes, hvor de begik mord og flygtede fra politiet - med retning direkte mod Grand Canyons afgrund.

Susan Sarandon og Geena Davis er tilbage i bilen. Foto: Getty Images

Filmen har ikke kun haft stor betydning for Davis og Sarandon, siger Geena Davis i et interview med The Hollywood Reporter . Den har haft betydning for alle kvindelige skuespillere i filmbyen.

- Det, der var så slående, var den intense reaktion på filmen. Thelma og Louise ender med at køre ud over en klippe, og stadig følte publikum sig begejstrede over deres historie. Det fik mig til at indse, hvor få muligheder kvinder har for at føle sig inspireret og beriget af kvindelige karakterer. Det ændrede alt om, hvordan jeg valgte roller fremad, siger hun.

Til The Hollywood Reporter siger Susan Sarandon, at hun var meget overrasket over, hvilken kulturel indflydelse filmen fik.

- På det tidspunkt var det revolutionerende at have to kvinder i en film, der ikke var fjender og havde det sjovt sammen. Jeg synes, det har været et af de største gennembrud, og i dag er der så mange strålende kvindelige skuespillere, der laver film, hvor kvinder ikke er modstandere, men har magten til at bestemme deres egen skæbne.

Kærligheden mellem de to film-veninder er intakt. Foto: Getty Images

Cher var for dyr

Det var temmelig tilfældigt, at det netop var Davis og Sarandon, der landede hovedrollerne i filmen. Instruktøren, Ridley Scott, havde helt andre kvinder på sin ønskeliste over kvinder til de to roller som henholdsvis den hjemmegående husmor og servitricen, der stikker af sammen.

Scott ville gerne have haft Cher i rollen som Thelma, men måtte opgive det, da hun var for dyr. Siden blev blandt andre Meryl Streep og Jodie Foster forsøgt, inden rollen altså havnede hos Geena Davis.

Der var også mange andre navne i spil, før Louise-rollen endte hos Susan Sarandon. Blandt andre Meg Ryan og Michelle Pfiffer skal have været i spil til roadmovien.

'Thelma & Louise' vandt en Oscar i 1992 for bedste manuskript, og Davis og Sarandon blev begge nomineret til bedste skuespillerinde i en hovedrolle. Filmens instruktion, film og redigering blev også nomineret.

De to powerfulde hovedrolleindehavere er begge nået pensionsalderen. Geena Davis er fyldt 65, mens Susan Sarandon har rundet de 75 år.

Det var i øvrigt i 'Thelma & Louise', at Brad Pitt fik sin første større filmrolle. Pitt spillede en hjemløs røver, som er løsladt på prøve fra fængsel.