Se billedet: Her bliver de genforenet

Efter 37 år er det slut.

29. juli løber det definitivt sidste afsnit af den australske sæbeopera 'Neighbours' over skærmen.

Og det bliver noget af en finale, der venter de trofaste seere, der har fulgt livet på og omkring fiktive Ramsay Street i den opdigtede Melbourne-forstad Erinsborough.

Et af seriens mest berømte par, Charlene Mitchell og Scott Robinson, bliver genforenet i den store finale, der kommer til at løbe over to afsnit.

Det er Kylie Minogue og Jason Donovan, der spiller rollerne som Charlene og Scott, der blev gift i episode 523 tilbage i juli 1987.

Kylie Minogue og Jason Donovan blev gift i 'Neighbours' i 1987. Nu vender de tilbage til den australske sæbeopera en sidste gang. Pr-foto

Nu har de begge lagt billeder ud på deres sociale medier af genforeningen.

'Nu er vi sammen igen', skriver 54-årige Kylie Minouge, der trak over to millioner seere til skærmen, da hun i rollen som mekanikerlærlingen blev gift med Scott Robinson.

På Twitter skriver Donovan, at det er godt at være tilbage med legenden Minouge.

Helt præcis hvordan de to stjerner vil blive en del af slutningen på 'Neighbours', er endnu en velbevaret hemmelighed.

Det var ikke kun i tv-serien, der er i denne uge runder afsnit 8870, at Kylie Minogue og Jason Donovan fandt sammen.

I den virkelige verden dannede Minogue og Donovan par fra 1986 til 1989, hvor Donovan blev dumpet, da Minogue fandt sammen med INXS-forsanger Michael Hutchence.

Det tidligere par tilbage i de glade 80'ere. Foto: Getty Images

Når 'Neighbours' slutter 29. juli, bliver det med hele tre afsnit samme dag. Tredjesidste afsnit bliver vist klokken 13.45 og genudsendt klokken 18, mens de to sidste bliver vist som et dobbeltafsnit i den bedste sendetid klokken 21.

'Neighbours' havde premiere i 1985 og er den længst kørende australske tv-serie nogensinde.