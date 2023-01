Se den spritnye trailer: Taler ud om stjålen sexvideo

Det tidligere sexsymbol Pamela Anderson forsøgte at fortrænge eksistensen af sexvideoen med sig selv og eksmanden, Mötley Crew-trommeslageren Tommy Lee, efter at optagelserne blev stjålet og spredt til hele verden.

Det fortæller hun i traileren til den nye dokumentar på Netflix med titlen 'Pamela, a love story' - en trailer af to minutters varighed, der er blevet offentliggjort tirsdag.

I dokumentaren, der allerede blev varslet i marts i fjor, tages bl.a. 'Baywatch'-babens karrierevalg, mediernes behandling af hende og hendes mange romancer under kærlig behandling.

Men en af verdens mest kendte sexvideoer, hvor hun og Tommy havde hed sex på en båd, mens de filmede seancen, bliver altså også berørt.

- Jeg lukkede det stjålne bånd ude af mit liv for at overleve, og nu hvor det hele kommer op igen, føler jeg, at jeg skal kaste op, siger Anderson blandt andet i dokumentaren.

- Jeg måtte bygge en karriere på de stumper, der var tilbage, fortæller Pamela i dokumentaren om tiden efter at sexvideoen med rockmusikeren Tommy Lee, som hun ses med her, blev lækket og solgt til hele verden. Foto: REX

Annonce:

Sexvideoen er ældgammel - nærmere betegnet fra 90'erne, hvor Pamela og Tommy var gift mellem 1995 og 1998 - men Pamela Anderson hentyder formentlig til det faktum, at videoen atter blev aktuel, efter at tv-stationen Hulu lancerede serien 'Pam & Tommy' i fjor.

- Jeg ønsker at tage ejerskab over min egen fortælling for første gang, siger Pamela Anderson, der også adresserer det faktum, at hun ikke føler, hun nogensinde har fået respekt og at hun har været allemandseje gennem årtier.

- Jeg tror ikke, at folk betragter Pamela som værende ejer af hendes eget image, siger en stemme i traileren.

Dokumentaren bygger både på intensivt arkivmateriale, interviews med eksperter og folk rundt om Pamela Anderson, ligesom hun selv medvirker i nye interviews.

Dokumentaren har premiere 31. januar.