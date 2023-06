Se det spritnye hold: Genbrug i 'Toppen af Poppen'

Så er det igen tid til, at artister skal fortolke hinandens sange på TV 2, men ikke alt er, som det plejer, for sendetidspunktet er nyt, og flere velkendte ansigter er med igen

Hvis du har gået og savnet artisters nyfortolkninger af hinandens sange, så er der godt nyt.

TV 2 sætter atter i gang med optagelserne til 'Toppen af Poppen', og i den forbindelse har de offentliggjort deltagerne.

I den kommende sæson får programmet besøg af Dopha med det borgerlige navn Sofie Daugaard Andersen, '8-6-6-0'-sangeren Peter Sommer, brødrene Thomas og Simon Alstrup fra Jonah Blacksmith og Mekdes med det borgerlige navn Christina Mekdes Vinholt Pedersen.

Derudover får seerne også æren af at gense to kvindelige artister, der tidligere har deltaget i programmet.

Både Medina og Anne Linnet lægger vejen forbi tv-produktionen, når der skal leges med sangtekster og musikalske fortolkninger.

Et helt bevidst valg fra TV 2's side, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt at tage to af vores største kvindelige artister med igen, fordi de begge har et kæmpe sangkatalog og har leveret ufatteligt mange hits gennem tiden, som vi slet ikke er færdige med at genopleve i nye fortolkninger, siger TV 2-underholdningsredaktør Dorte Borregaard.

Anne Linnet medvirkede første gang i 'Toppen af Poppen' tilbage i 2011 i den anden sæson af programmet, og Medina har vi set både i sæson ni og i jubilæumssæsonen fra 2020.

Medina var første gang med i 'Toppen af poppen' i sæson 9 fra 2019. Foto: Per Arnesen/TV 2

Varsler store ændringer

TV 2 har forsøgt til den kommende sæson at ryste posen, efter konceptet har været nogenlunde fast de sidste 12 sæsoner.

- Kernen er naturligvis stadig artister, som fortolker hinandens sange, men selve produktionsformen bliver anderledes. Helt teknisk bliver der mere reportage. Vi optager på et rigtigt spillested i omgivelser, som musikerne normalt arbejder i. Vores intention er at gå tættere på og vise mere af vores medvirkende, siger Dorte Borregaard.

De syv medvirkende rykkede en tur til Harboøre i Vestjylland tirsdag i denne uge og tjekkede ind på det lille spillested 18B.

Sådan så holdet ud, da Anne Linnet første gang medvirkede i programmet i sæson 2 i 2011. Dengang var omgivelserne noget mere paradisiske, idet optagelserne foregik i Caribien. Her dog ved præsentation i Rundetårn i København. Foto: Polfoto

Flytter premieren

Hvis man allerede er begyndt at glæde sig til at se artisterne til efteråret som vanligt, så skal man dog væbne sig med tålmodighed.

Det bliver nemlig først i starten af 2024, at den 13. sæson ruller over skærmen.

- Ligesom vi ryster posen på indholdet, vil vi også spille vores kort bedst muligt i forhold til sendetidspunktet og give et format som 'Toppen af poppen' de bedste vilkår. Derfor flytter vi den kommende sæson ind i de mørke måneder, hvor vi tænker, at danskerne kan trænge til både fordybelse og sommerstemning, som er noget af det, 'Toppen af poppen' kan levere, og som vi håber, seerne vil tage godt imod, slutter Dorte Borregaard.