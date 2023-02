Se klippet: Her sviner 'South Park' Harry og Meghan til

Tegneserien, der er kendt for at give med grovfilen, prikker i et nyt afsnit til det kongelige par

Der findes snart sagt ikke mange, der ikke har hørt om prins Harry og hertuginde Meghan i de senere måneder.

I december og januar har de rejst rundt med en Netflix-serie og en selvbiografi med budskabet om, at de er blevet uretfærdigt behandlet i offentligheden og bare gerne vil have lov til at være i fred.

Det giver 'South Park' skaberne dem imidlertid ikke lov til.

Trey Parker og Matt Stone, der står bag serien, mener at synes, der er noget selvmodsigende i at råbe og skrige til alverden, at man ikke vil have opmærksomhed.

I afsnittet besøger parret 'Good Morning America', hvor de beder om fred. Foto: RUBA/Ritzau Scanpix

Det er i hvert fald tematikken i det nye afsnit af 'South Park', hvor parret flytter til byen, hvor Kyle, Stan, Kenny og Cartman bor.

I et klip kommer Kyle hjem fra skole og ser, at hans nye naboer har hængt store bannere op, hvor de beder om privatliv.

Da han hvisker til sig selv, at han er ligeglad med det royale par, slår det klik for Harry og Meghan.

- Det er en skandale! Nu skal han se min blå penis, lyder det fra tegneserie-Harry med henvisning til en bizar passage i den virkelige Prins Harrys bog 'Reserven', hvor han fortæller, hvordan han i sin militærtid fik frostskader på lilleprinsen.

Prinsen får omtalt sine kønsdele i alt 15 gange i bogen.

Du kan se klippet herunder. Den nye sæson af 'South Park' har premiere i dag klokken 14 på kanalen Comedy Central på Pluto TV.

