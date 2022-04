Se stemmerne: Så overbevisende vandt han

Stemmerne for årets 'X Factor' er blevet offentliggjort, og de viser, at Mads Moldt vandt ganske overbevisende

Mads Moldt endte som den helt store vinder efter fredagens 'X Factor', hvor han kunne hæve trofæet og kalde sig vinder af 'X Factor' 2022.

Og Mads Moldt, der var favorit hos bookmakerne, vandt da også ganske overlegent.

Det afslører stemmefordelingen, som TV 2 netop har offentliggjort.

Her fremgår det, at Mads Moldt efter de to første sange, at Mads Moldt var klar i front.

Her stemte 51,3 procent således på Mads Moldt, mens Kári fik 28,9 procent af stemmerne. Tina lå i bund og fik 'kun 19,9 procent af seernes stemmer og måtte derfor 'nøjes' med en tredjeplads.

Mads Moldt vandt suverænt fredagens 'X Factor'. Foto: Jonas Olufson

Anden runde var det mere tæt, men også her var det tydeligt, at Mads Moldt var storfavorit hos seerne.

Her fik Mads Moldt 59,9 procent af stemmerne, mens Kári fik 40,1 procent af stemmerne.

Mads Moldt har vundet X-factor og er ikke bange for at blive glemt.

Skrev egne sange

Deltagerne har i år været med til at skrive deres vindersang, der blev udgivet efter fredagens finale.

Mads Moldt gav den gas med popnummeret 'Clingy', mens Kári havde forberedt en kærlighedsballade til sin gravide kæreste med sangen 'Believer'.

Fredag kunne TV 2 også bekræfte, at der kommer en sæson til af programmet til næste år.

