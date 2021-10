Seere jubler over exit: Endelig skete det

'Retfærdigheden kom endelig'

'Retfærdigheden ske fyldes. Jubiii, Jacob er ude.'

'Endelig røg han ud'.

Sådan lød en lang række kommentarer fra 'Vild med dans'-seere i Ekstra Bladets liveblog, da det stod klart, at entertainer Jacob Haugaard og hans partner Camilla Dalsgaard havde haft den sidste dans på 'Vild med dans'-dansegulvet efter fredagens program.

Jacob Haugaard og Camilla Dalsgaard er ude af 'Vild med dans'. Foto: Anthon Unger

Jacob Haugaard har ellers igennem hele 'Vild med dans' haft stor opbakning fra seerne, og selvom han gang på gang har fået bundpoint fra dommerne, har han før i dag ikke stået i farezonen en eneste gang.

Men fredag vendte seerne ham og Camilla Dalsgaard ryggen, og det kommer ikke bag på entertaineren.

- Der har været meget protest i at stemme på os, siger Haugaard til Ekstra Bladet og bliver suppleret af Dalsgaard:

- Ja, det har der. Og så har det været et mega stærkt felt, vi har været oppe imod. Vi har også kunnet mærke, at konkurrencen virkelig er startet, og vi ligger på ti-tolv point, så der er et stykke op til de andre. Men alt taget i betragtning er jeg rigtig stolt af dig, lyder det videre fra Dalsgaard henvendt til Haugaard.

- Og så skal man huske, hvor meget du har udviklet dig. Det er jeg meget stolt af, siger hun videre.

Under fredagens 'Vild med dans' påpegede dommerne da også flere gange, at Haugaard havde forbedret sig gevaldigt. Alligevel blev det kun til 12 point fra de fem dommere.

Jacob Haugaard fik kys af sin kone efter sit exit. Foto: Anthon Unger

Taknemmelige

Parret lægger dog ikke skjul på, at de er meget taknemmelige for den store støtte, de har fået igennem programmet af seerne.

- Det er jo bare reglerne, at man ryger ud, hvis man bliver vejet og fundet for let. Så jeg er da dybt taknemmelig for, at jeg er nået så langt, for jeg har hele tiden sagt, at Camilla skulle danse med et skrivebord, siger Haugaard med et grin.

Tidligere har både Haugaard og Dalsgaard flere gange understreget, at de ikke har haft noget imod at være blevet stemt videre, selvom de måske har taget pladsen fra andre par, der umiddelbart dansede bedre.

- Jeg har ikke haft noget imod at være den nye Allan Simonsen. Det her er også et underholdningsprogram, og det handler ikke om, hvem der er bedst til at danse, har Haugaard tidligere fortalt.

