Seere raser: 'Det er et underholdningsprogram!'

2020 er snart forbi, og det betyder, at DR1 lørdag traditionen tro lod underholdningsprogrammet 'Året der gik' gå over skærmen.

I årets udgave, som også kan findes på DR TV, gennemgår tv-værterne Kåre Quist og Stéphanie Surrugue de begivenheder, der fyldte mest i Danmark og verden i det forgangne år i selskab med en række gæster.

Én af dem er statsminister Mette Frederiksen (S), som i den grad har fyldt på de mange coronapressemøder, og i et interview med Kåre Quist gennemgår hun årets coronaindsats.

Men skal man tro de mange kommentarer på kanalens Facebook-side, så seerne helst, at snakken om mink og coronarestriktioner blev på pressemøderne.

'Nu har vi altså hørt nok om de mink', skriver en Facebook-bruger.

DR-ansatte raser: Trusselskultur på P3

'Hvem i alverden i DR har besluttet at Kåre Kvist skal bruge et kvarter af vores og statsministerens tid på at stille kritiske spørgsmål om mink i dette program ???', skriver en anden, mens en tredje seer mener, at de triste begivenheder fylder for meget:

'DR Det er dog det mest elendige program om 2020. Det er jo et død uinteressant alt for langt interview med både Brostrøm og ikke mindst Mette Frederiksen. Virkelig dårligt - det er en OMMER. Hvis man ikke var småtrist i forvejen ja så sørger I sandelig for man bliver det'.

Langer ud efter Kåre Quist

Og det er ikke kun DR, der får hug i kommentarsporet. Også tv-vært Kåre Quist får slag af seerne.

Kåre Quist er kendt som nyhedsvært på DR, men seerne er tilsyneladende trætte af den kritiske tilgang til interviewet med statsministeren i 'Året der gik'. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

'Hold da op hvor er Kåre Quist belastende at høre på i interviewet med statsministeren. Han bliver bare ved med at bore i det minkhalløj - han glemte vist, at det er et underholdningsprogram!!', skriver en seer.

Seere tordner over DR: - Så vågn dog op!

'Hvad sker der Kåre? Du er ikke i tv avisen nu... Nød', skriver en anden, mens en tredje tager den lidt længere:

'Hold nu da kæft, Kåre, tror du ikke vi er ved at brække os over kritisk journalistik. Og så lige i aften!??? Ros til Mette Frederiksen!', lyder det.

Der er dog også dem, der nød programmet.

'Wauv - de skønne børn med Dafne i forgrunden - hvor var det bare smukt', skriver en seer om et af de musikalske indslag i programmet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR og Kåre Quist, men det har i skrivende stund ikke været muligt.