Seere raser: - Det er under al kritik

Thomas Blachman får fra en lang række seere kritik for at have en for hård tone

De seneste uger har der i den grad været fokus på den hadske tone på de sociale medier, efter flere 'X Factor'-deltagere åbent har fortalt om, at de er blevet udsat for både sexistiske og racistiske kommentarer på nettet i kølvandet på deres deltagelse i underholdningsprogrammet.

I den forlængelse dedikerede TV2 et hel udgave af 'X Factor' til at tale om den hårde tone på sociale medier, hvor også de tre dommere tog skarpt afstand fra tonen og fortalte om egne oplevelser med hadske beskeder.

I fredagens femte liveshow holdt dommer Thomas Blachman, der er kendt for at sige tingene nøjagtigt, som han mener, sig dog ikke tilbage med de hårde gloser.

Her fik han da også blandt andet kommenteret Dan Laursens vægt og stil i negative vendinger, mens han ligeledes flere gange sammenlignede ham med 'sovs og kartofler'.

En lang række seere har fået nok af Blachmans tone. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Netop den hårde tone fra dommeren er i den grad faldet en lang række seere for brystet, og på 'X Factors' egen Facebook-side vælter det ind med kritiske kommentarer henvendt mod især Blachmans hårde tone i kølvandet på fredagens liveshow.

Her kalder flere det blandt andet 'pinligt', 'under al kritik' og 'hyklerisk'.

I boksen herunder kan du se eksempler på beskeder fra vrede seere:

Eksempler på beskeder fra seere 'Det er skammeligt at Dan må stå på mål for denne hårde tone i aftenens live show, fordi Blachman ikke ved, hvordan man håndtere en presset situation i en pæn tone. Der er da på ingen måde tale om en dannet tone i aften. Blachman og alle andre burde efterhånden være opmærksomme på (bl.a jeres) kampagner mod had og den hårde tone generelt på SoMe'. 'Apropos ordentlig tone er det ganske usmageligt som Blachman sviner Dan til - fordi musikken ikke falder i hans smag. han er en fantastisk sanger og får min stemme hver gang'. 'Upassende at tale om en god tone, og så kalde de andre deltagere sovs og kartofler i nedsættende tale. Nok kan man være skuffet, men man behøver ikke rive andre ned og give dem en dårlig følelse omkring sig selv.... og hey, hvad er der egentligt galt med sovs og kartofler. vi kan ikke spise gourmet dag efter dag og år efter år.. nogen gange er en kartoffel bare det, der skal til'. 'Mon dommerne skulle kigge lidt indad, hvor den grimme tone kommer fra? Mindes at samme grimme tone, som her til aften har været på spil i tidligere sæsoner også - især når Blachmann har været utilfreds med seernes valg. Det ville klæde ham at gå foran med et godt eksempel, når det kommer til måden man omtaler de andre deltagere'. 'Nedladende omtale af Dan, så dårlig stil Thomas B. Du kan ikke tale mod net-bashing og så selv levere sådan en optræden.TV2, hvor meget på kompromis med etik, soberhed og god stil kan I acceptere for at få kant, omtale og seertal?Et uværdigt eksempel for de unge mennesker'. 'Kæmpe selvmål af TV2 i en uge med fokus på at tale ordentligt. Dommerne er ikke et hak bedre end haterne på nettet. De prøver at pakke deres kritik lidt ind, men i aften var der langt over målet.' 'Kære tv2. I har fokus på den gode tone online, og at man skal behandle hinanden ordentligt og med respekt. Derfor kan det undre mig at Blachman kan blive ved med at få lov til at flyde gylde ud over de stakkels deltagere som er stemt videre af seerne ...?? Uden at I stopper ham! Man kan jo undre sig'. 'Synes ellers der er blevet snakket meget om en god tone, den har Blachman vidst glemt i aften! Pinligt!'. Vis mere Luk

Blachman selv kan dog ikke se problemet.

- Jeg skal kommentere. Det har jeg gjort i 13 år. Og I alle de år, har jeg kommenteret, hvad folk har på, og hvordan de ser ud, og hvad ved jeg. Det er en del af musikken, siger han og fortsætter:

- Det kommer jeg aldrig til at stoppe med. Hvis jeg ikke har lov til det, så har krænkelseskulturen nået nye uanede højder, og så er det slut for mig.

Det var især Dan Laursen, der fik hårde ord med på vejen fra Blachman. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Men synes du ikke, det er over stregen, når det på den måde bliver personligt. Du har vel også et ansvar for den ordentlige tone?

- Det er mit job at kommentere, og det er det, jeg gør. Jeg bidrager ikke en skid til noget mobning, lød det kortfattet hos Blachman.

Afviser kritik

Hos TV2 mener de da heller ikke, at Blachmans tone er for hård - til trods for at de hele ugen har haft fokus på, at det er vigtigt at holde en ordentlig tone.

'I 'X Factor' er det en del af dommernes opgave at kommentere alt fra sang til tøj, performance, bevægelse, sceneshow mv. Deltagerne er altså forberedt på kritik og feedback fra dommerpanelet ansigt til ansigt og for åben skærm', lyder det i en mail fra TV2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard.

Hun afviser, at TV2 og dommerne selv bidrager til den mobbende kultur, som de har brugt meget tid og mange ressourcer på at tage afstand fra de seneste dage.

- Det er meget chokerende

'I mine øjne er der altså stor forskel på, hvad der kommenteres i en sammenhæng, hvor en dommer i en aftalt ramme skal kommentere artistens look og stil, og på de grovheder, som deltagerne har modtaget på sociale medier, der blandt andet både har været sexistiske og racistiske', skriver hun videre.

