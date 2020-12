Seere raser: 'Hvor er det upassende'

Det er ingen hemmelighed, at skuespiller Albert Rosin Harson blot er 18 år gammel.

Alligevel tog 'Vild med dans'-finalistens alder opmærksomheden fra den argentinske tango, han og dansepartneren Jenna Bagge udførte i lørdagens semifinale.

- Der var nogle gode løft, men hvis jeg skal være helt ærlig, så manglede jeg essensen af den argentinske tango, men det er nok, fordi du er så ung, lød det fra dommer Britt Bendixen, da parret havde været på gulvet i tangoen.

Og hendes meddommer Marianne Eihilt stemte i:

- Jeg er 100 procent enig med Britt. Jeg er så imponeret over alt det, du gør, i den alder du har. Du er så moden og springer ud i alt. Men du er bedst, når du har mulighed for at fyre den af. Der er en begrænsethed for dig her. Du har svært ved at udfylde rollen som mand, når du er en knægt, sagde hun, hvorefter hun pointerede, at det er nemmere for Nukâka Coster-Waldau, som er ældre, at fortolke kærligheden i dansen.

Marianne Eihilt og Britt Bendixen mener, at Albert Rosin Harsons alder begrænser ham i den argentinske tango. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Kommentarerne faldt dog langt fra i god jord hos seerne.

'Hvor er det dog upassende at dommer Marianne sammenligner Albert med Nukaka!!!!! Albert er den eneste mandlige nydanser, der er i semifinalen!!! Jeg holder med Jenna og Albert!!!! Albert er kun 18 år!!’, skrev en i Ekstra Bladets liveblog.

'Emili er 21. De brokkede sig da ikke over, at hun var for ung til indlevelse', skrev en anden.

'Kun os to'

Trods seernes vrede, preller kritikken af på Albert Rosin Harson, da Ekstra Bladet taler med ham og Jenna Bagge efter showet.

I chok: - Jeg er overdrevet ked af det

- Jeg er ikke helt afklaret med, hvilke følelser, de mener, jeg ikke viste. Jeg gik op i udtrykket, og selvom jeg måske ikke i min alder kan relatere til dem, så er det min opgave som skuespiller at leve mig ind i dem, så det håber jeg, jeg gjorde, siger han og Jenna Bagge supplerer:

- Jeg nød at danse med Albert, og for mig var det som om, at det kun var os to. Dommerne ser jo det, de ser. Det kan vi ikke gøre så meget ved, siger hun.

- Hvis de har et billede af, at en argentisk tango danses af en ældre herre, så må det være sådan, det er, tilføjer Albert.

Nukâka: - Vi er forskellige Nukâka Coster-Waldau havde intet imod, at hun af dommerne blev sammenlignet med Albert på den måde. - Jeg synes, Albert er en virkelig sød og dygtig ung mand. Men jeg kunne godt forstå, hvad dommerne mente. Jeg er tre gange så gammel som ham og har noget livserfaring og har en kæmpe kærlighedsforståelse. Der er noget andet at hente. En anden lidenskab og smerte, som kommer med alderen, lyder det fra Nukâka, der fortsætter: - Men så har Albert jo så meget andet. Og det er jo det, der er det spændende ved alt det her - at vi er forskellige og kan vidt forskellige ting. Jeg er god til følelser og nærvær, hvor han virkelig har god energi og er meget energisk, og der skal være plads til det hele, siger hun. Vis mere Luk

Jenna Bagge har aldrig før været i finalen i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Ikke kærester

Selvom Albert og Jenna på gulvet gjorde alt for at udtrykke kærligheden, som den argentinske tango oser af, er der dog intet andet end venskab og partnerskab imellem dem.

- Vi har tidligere gjort det ret klart, at vi ikke er kærester, men der er fantastisk kemi imellem os, siger Albert.

- Samtidig vil jeg også sige, at man godt kan være et perfekt match, uden det ender med at man skal giftes. Det, vi viser, er baseret på partnerskab og venskab, og vores smil er helt ægte, siger Jenna Bagge.

Første gang nogensinde: - Det er sindssygt

Foruden Albert og Jenna er skuespiller Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen samt skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst i finalen.

Finalens i 'Vild med dans' vises lørdag på TV2 og TV2 Play.