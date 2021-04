Seere raser mod DR: 'Pinligt ukritisk'

Mandag aften var tv-vært Sarah Grünewald i 'Aftenshowet' på DR, hvor hun fortalte om alternativ behandling mod coronasenfølger.

Interviewet var knap nok rullet over skærmen, før det væltede ind med kritiske røster om 'Aftenshowet' og den manglende kritiske vinkel i interviewet.

På Twitter påpegede flere, at det var et 'pinligt ukritisk' indslag, hvor Sarah Grünewald fik frit spil til at fortælle om senfølger.

'Sarah Grünewald er i 'Aftenshowet', hvor hun nærmest helt uimodsagt snakker om alternativ behandling mod Corona senfølger, samtidig med at hun har reklameret for den alternative behandling på insta. Det er en kæmpe ommer', skriver en bruger.

'Det må være vildt for DRViden at være i samme hus som i Aftenshowet på DR1. Særligt når de kører 15 minutters reklame for hokus pokus behandling i bedste sendetid. Av. Har man ikke er større ansvar?, skriver en anden.

Også kendte ansigter som journalist Anders Lund Madsen og folketingsmedlem for Radikale Venstre Stinus Lindgreen tog del i kritikken.

Blev helbredt af kopper

Sarah Grünewald fortalte i interviewet, hvordan hun blev helbredt af den alternative behandling efter at have kæmpet med voldsomme senfølger.

- Jeg havde det rigtig skidt. Jeg havde høj feber i otte-ni dage. Jeg havde vanvittig ondt i min hud. Det var i en grad, hvor jeg ikke havde lyst til at gå i bad, tanken om et håndklæde på huden var ubehagelig, sagde Sarah Grünewald i 'Aftenshowet'.

Da Sarah Grünewald igen blev feberfri og efter 48 timer kunne forlade sin isolation, blev hun ramt af træthed, svimmelhed og kramper.

Fik det bedre

Sarah Grünewald fortalte i DR-programmet, at hun direkte kunne se, at 'japanese cupping'-behandlingen virkede.

- Kopper går ind og gør, at kroppen ilter ordentligt igennem og kan slippe affaldsstofferne. Det, der var tankevækkende, var, at de steder, hvor coronaen havde siddet, kunne man se, at der var mere lilla. Man kunne altså se, at virussen var på vej ud af min krop.

Og det gik angiveligt meget stærkt, efter at Sarah havde fået 'suget virussen ud'.

- Jeg kunne ikke lugte noget eller smage noget. Efter jeg var til behandling i halvanden time, har jeg fået min smagssans og lugtesans igen. Siden jeg var hos hende, har jeg ikke været svimmel eller haft ondt i hovedet. Det tog mig tre behandlinger, før mine smerter var væk i benene.

Afvist af læge

I indslaget var formanden for lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke, også med - dog ikke live - og hun sagde kort, at man ikke kan anbefale eller fraråde alternativ behandling mod coronasenfølger.

Det giver Sarah dog ikke meget for, slog hun bagefter fast.

- Det her med, at man ikke kan anbefale noget, det er bullshit, sagde hun og fortsatte:

- Der er synlige beviser på, at akupunktur går ind og hjælper. Læger skal tale med patienter, og hvis mange patienter har været til alternativ behandling, så synes jeg, man har et ansvar for at sende folk de steder hen, hvor det kan hjælpe. Der er ikke nogen, der har medicin mod senfølger.

Derfor anbefaler lægerne ikke alternativ behandling Til Ekstra Bladet fortæller specialeansvarlig overlæge på Hvidovre lungesektion Pia Thaning, at der er en god grund til, man ikke kan anbefale den alternative behandling til patienter, der oplever senfølger efter corona. - I lægeverdenen behandler vi med behandlingstiltag, der er evidensbaseret. Alt skal være kontrolleret af en kontrolgruppe, før vi anbefaler det. Det er alternativ behandling ikke. Hun forklarer, at patienterne skam er frit stillet til at afprøve den alternative behandling, men hun opfordrer til, at man altid taler med sin læge efter et svært infektionsforløb som corona og ikke kun forlader sig på en alternativ behandling. - Patienter med senfølger er meget pressede. Man vil helt naturligt søge alle mulige steder hen for at få hjælp. Vi har ikke nogen medicinsk behandling for senfølger. Vi kan vejlede og forklare, at efter en svær infektionssygdom, vil der være nogle senfølger, der forsvinder med tiden. Derudover håber hun ikke, at reklamen for alternative behandling gør, at patienter taler mindre med deres læger om et sygdomsforløb. - Vi vil meget gerne tale med patienterne efter et forløb, fordi vi skal sikre, at der ikke er anden sygdom i forbindelse med corona-forløbet. Hvis den alternative behandling udelukket er, at folk kommer ind og bliver tjekket for en anden kritisk sygdom, ville det mildest talt være uheldigt, lyder det. Overlægen understreger, at man ikke går efter alternative behandlere, men at det er vigtigt, at folk husker at blive bedømt på en ’evidensbaseret lægefaglig baggrund’. Vis mere Vis mindre

Ønsker ikke at svare

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sarah Grünewald omkring hendes udtalelser i Aftenshowet, samt det ansvar hun har som influencer.

Sarah har ikke ønsket at besvare vores spørgsmål, men fortæller, at hun selv har betalt for behandlingen. Hun fortæller gennem sin manager, at hun er tilfreds med indslaget og er glad for, at hun fik sat fokus på senfølger.

Det ville vi have spurgt Sarah om Ekstra Bladet ville gerne have stillet Sarah spørgsmål til sine udtalelser i programmet. Det ønskede hun ikke. Vi ville gerne have spurgt Sarah om hun selv mener, det er forsvarligt at udtale sig om en behandling, som hun ikke har nogen faglighed til at vurdere effekten af. Om hun som influencer og kendt ansigt ikke har en forpligtelse til at forholde sig kritisk til alternativ behandling. Hvorfor hun mener, det er i orden at sige, det er 'bullshit', når lægerne ikke vil anbefale behandlingen? Om hun har tænkt over konsekvensen ved, at folk tager hendes råd og potentielt ikke involverer egen læge i senfølger efter corona, men går direkte til alternativ behandling.

DR afviser kritik

Ekstra Bladet har forholdt Lisbeth Langwadt, chef for 'Aftenshowet' i DR medier, kritikken.

Hun har ønsket at udtale sig på mail, hvor hun dog ikke besvarer de spørgsmål, som vi har sendt. Hun afviser dog, at de var ukritiske over for Sarah Grünewald og hendes brug af alternativ behandling i forbindelse med senfølger efter corona.

'Vi gør det i indslaget klart, at hun fortæller om sin personlige historie og egne oplevelser, og flere gange i interviewet slår vi fast, at det drejer sig om alternativ behandling, og at det derfor ikke er en klinisk dokumenteret behandling,' skriver Lisbeth Langwadt til Ekstra Bladet, og henviser til, at de i indslaget også har et interview med Lægeforeningen, som ifølge hende altså godt forstår, at folk søger mod alternativ behandling.

'Set i bakspejlet kunne man have spurgt direkte ind til Lægeforeningens og videnskabens syn på netop den behandling, Sarah Grünewald har fået, 'japanese cupping', for at der ikke efterfølgende kan herske tvivl om dette. Men grundlæggende set er jeg ikke enig i, at der er tale om hverken reklame eller misinformation i indslaget.'

Vi ønskede svar på følgende spørgsmål fra produktionen Hvorfor får Sara lov til at gøre reklame for en alternativ behandling, der ikke er bevist virker?



Hvorfor gør I ikke opmærksom på, at der er tale om et menneskes oplevelser, og at der ikke er evidens for hendes påstand?



Har I ikke et ansvar for at sikre, at der ikke spredes misinformation omkring behandlinger af senfølger?



Mener I selv, at I har levet op til det ansvar, hvor Sarah ukritisk får lov til at fortælle, hvordan sygdommen 'blev suget ud' af hende?



Hvordan forholder I jer til de kritiske røster, der pointerer, at det kan være farligt at udlede misinformation, eller udokumenteret behandlinger, der koster penge? Vis mere Vis mindre

