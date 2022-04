Seere raser over DR-program: 'Hold nu kæft alle sammen'

Seerne giver 'Aftenshowet' og panelet hug for, at der blev råbt og afbrudt en del på aftenfladen onsdag. Torben Chris og Uffe Holm, der var blandt gæsterne, er også utilfredse med udsendelsen

Onsdag aften fik en del seere af DR's 'Aftenshowet' kaffen galt i halsen, da Barbara Moleko samt Torben Chris og Uffe Holm gæstede studiet for at tale om komikerparrets nye podcast 'Bagstiv - Sidste censurfrie zone'.

Her fremstod det nemlig tydeligt, at Barbara Moleko og de to herrer ikke var på bølgelængde, hvilket resulterede i, at de meget livligt og højrøstet diskuterede den nye podcast, hvor præmissen er, at man må tale om alt.

Og uenigheden kunne tydeligt mærkes hjemme i stuerne. Lidt for meget, mente flere utilfredse seere, der gik til tasterne på programmets Facebook-side.

'Hvorfor griber værterne ikke ind, når Barbara Moleko på pinligste vis konstant sidder og råber op og afbryder de andre gæster? Det var ærgerligt, vi ikke kunne få lov til at høre Uffe Holm og Torben Chris fortælle om deres podcast,' er der således en, der skriver, mens en anden melder ud: 'Hold nu kæft alle sammen'.

'(...) Lige netop i aftes var jeg nødt til at sætte spillet på pause og lytte, for jeg har da aldrig nogensinde hørt så ringe en dialog, som den Barbara havde gang i dér. Det var SÅ tåkrummende,' er der en tredje, der tilkendegiver, og sådan fortsætter debatten med omkring 130 kommentarer.

Uffe Holm kalder sin medvirken i 'Aftenshowet' for mærkelig og føler, at han ikke fik lov til at forklare sig om sin nye podcast. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Børnehave

Det har heller ikke været en god oplevelse for hverken Torben Chris eller Uffe Holm, der føler sig overtrumfet af Barbara Moleko.

- Det var røvirriterende. Det er jo, fordi det er en børnehave. Hun (Barbara, red.) begynder bare at råbe, og hvorfor kan hun ikke bare sidde og snakke stille og roligt og stille spørgsmål? Hun vil råbe, råbe, råbe, siger Uffe Holm til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi vil rigtig gerne svare på kritiske spørgsmål, men vi gider ikke sidde og råbe for at komme til orde. Hun (Barbara, red.) begyndte også at synge, det var helt kuk-kuk. Jeg ved ikke, om hun følte sig truffet på den ene eller anden måde.

Torben Chris fortæller endvidere, at han synes, det var en sær oplevelse at skulle køre hele vejen fra Jylland til København for at fortælle om sin nye podcast uden at få mulighed for at få et ord indført.

- Det eneste, der bliver sagt, er: I har en podcast, og så sidder Barbara og indrømmer, at hun ikke har lyttet til den og bliver alligevel så fortørnet over, at vi overhovedet kan finde på at lave noget, hvor vi ikke forholder os til, hvad andre folk synes, fortæller komikeren.

Men han er heller ikke selv helt uskyldig, forklarer han.

- Jeg vil gerne indrømme, at jeg skulle have holdt mig fra at gå med på den der råbevogn, for jeg sad også bare og råbte. Det hører ikke under verdenshistoriens bedste interview, tilføjer komikeren.

Torben Chris erkender, at han også råbte - ligesom Barbara - for at få et ord indført. PR-FOTO

DR: Det er en del af det

Hos DR mener man dog, at alt var, som det plejede at være i 'Aftenshowet'.

'Vi har besøg af tre gæster, der diskuterer et kontroversielt emne med stort engagement. Det er jo sådan på live-tv, at det så ind i mellem foregår højlydt og med uenighed – det er en del af debatgenren. Men det er ikke noget, vi aktivt går efter,' skriver redaktøren på Aftenshowet, Charlotte Kjørup Mauritzen, i en mail til Ekstra Bladet.

'Men vi synes, at de forskellige meninger kom tydeligt frem, så alle blev klogere på nogle meget vigtige og aktuelle emner. Og jeg synes også, at værterne gjorde, hvad de kunne for at holde debatten på sporet', fortsætter hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Barbara Moleko, men det har i skrivende stund ikke været muligt.