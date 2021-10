Seere tordner: - Det er ikke rimeligt

Fredag aften er lig med 'Vild med dans', og under det fjerde program i danseprogrammet var der især én ting, der optog de seere, der fulgte med i Ekstra Bladets liveblog: Nemlig fordelingen af nydansere i årets konkurrence.

I livebloggen skrev en lang række seere, der undrede sig over, hvordan TV 2 sammensætter danseparrene, og hvorvidt de garvede professionelle dansere som eksempelvis Silas Holst og Mads Hvad selv får lov til at vælge deres partnere.

'Det er ikke rimeligt, at de samme professionelle dansere altid får lov til at håndplukke sikre nydansere', skriver en.

'Jeg kan bare også godt lide en fair konkurrence, og det virker det ikke som, når han (Silas Holst, red.) år efter år får nogle af de bedre nydansere. Det virker ikke tilfældigt', skriver en anden.

'Det er så korrupt med Silas. Han skal aldrig danse med en gammel eller en, der godt kan lide at spise kage til morgenmad', lyder det fra en tredje, mens en lang række beskeder fortsætter i samme spor.

Flere seere undrer sig over, at Silas Holst altid får dygtige partnere. Foto: Jonathan Damslund

Ved det ikke på forhånd

At nogle dansere bliver forfordelt frem for andre afviser Thomas Richardt Strøbech, der er underholdningsredaktør på TV 2, dog på det kraftigste.

- Vi kan jo ikke vide, hvem der er talentfulde indenfor dans, når vi sammensætter parrene, for vi har ikke set dem danse eller castet dem for at se, hvordan de danser. Vi sætter os ned med billeder af alle de her mennesker, og så er det meget kemien, der har betydning, siger han og fortsætter:

- Der er selvfølgelig også noget højde og drøjde. Der er det lettest, hvis man nogenlunde matcher, når man skal være par. Men ellers handler det om, at vi kender de professionelle, og så møder vi nydanserne og lærer dem at kende, og så lægger vi sådan en kabale og prøver at flytte lidt rundt på dem og sætte sammen og mærker, hvem der passer bedst sammen.

Ingen har førsteret

- Så der er ingen af de garvede dansere, der forfordeles eller får lov at vælge først?

- Der er ingen, der har førsteret, og vi kan ikke vide på forhånd, hvem der vil være gode til at danse. Så det kan jeg afkræfte, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at de dansere, der har været med i mange år, kan have en fordel, fordi de kender gamet og genren og har nemmere ved at få nydanserne ind i genren, hvor de nye måske lige skal bruge lidt tid på at lære det.

- Men der er jo også flere eksempler på, at de nye når rigtig langt og endda går hen og vinder. Eksempelvis med Asta Björk, der var helt ny, men også vandt, lyder det fra redaktøren.

