Seere tordner over DR-børneprogram: 'Hvor er det klamt'

'Tænk hvis du havde verdens længste diller! Det har John. Det får ham tit i problemer, og det kan blive rigtig pinligt, men når han står ved, at han er anderledes, så kan han redde børn, babyer og biler og sågar hejse flaget - med dilleren. Faktisk kan han redde hele verden, hvis han bare får lov.'

Sådan lyder beskrivelsen af børneprogrammet 'John Dillermand', som danske børn landet over i øjeblikket kan opleve på DR Ramasjang og på DRTV.

I programbeskrivelsen påpeger DR, at animationsserien, der er skabt af Jacob Ley, er tiltænkt børn fra fire-otte år. I programmet kan de blandt andet følge med i, hvordan John klarer diverse strabadser og udfordringer med sin 'lange og magiske' diller.

DR beskriver selv karakteren 'John Dillermand' som en del af et humoristisk univers, hvor der skal være fokus på at kunne være anderledes og at se ud forskelligt rent kropsligt.

Efter kritik: Nu svarer DR

Men programmet er langtfra faldet i god jord blandt alle hjemme i stuerne, og på både DR1's Facebook-side og DR Ramasjangs Facebook-side vælter det ind med vrede kommentarer fra forældre, der finder programmet dybt uegnet for børn.

'Undskyld DR1 og DR Ramasjang. Hvad er dog det for noget at sende for børn under 16 år ser. 'John Dillermand'. Hvad fanden er det for noget. Jeg synes sgu ikke, det er i orden at sende sådan noget,' skriver en bruger og fortsætter:

'Min datter elsker at se Ramasjang, men hun skal sgu ikke se det, når de sender sådan noget. Og jeg betaler fandeme ikke licens for sjov, og min datter skal ikke se noget så klamt og ulækkert. Prøv at tænk jer om, og gør noget ved det TAK'.

Flere er fortørnede over 'John Dillermand' på Ramasjang. Foto: DR

Massevis af beskeder fortsætter i samme kritiske stil. Læs et udpluk af dem her:

Vælter ind med kritik 'Mine penge skal sateme ikke gå til at sponsorere alt jeres efterhånden pornografiske materiale på samtlige DR- kanaler!! JOHN DILLERMAND, DER KAN KLARE ALT MED HANS KÆMPE PIK! Hvad helvede er det for noget at sende i bedste sendetid på en børnekanal!! Føj, i burde skamme jer!! Troede niveauet var højere!', skriver en. 'John Dillermand' … Helt ærligt, DR … Det er da totalt upassende! Har I forestillet jer legene på legepladsen, som det inspirerer til? Please rul det tilbage og skån både pædagoger og forældre', skriver en anden. 'Kære DR Jeg undrer mig i den grad over jeres nye børneprogram på Ramasjang. John dillermand. Jeg indrømmer at jeg først tænkte sikke en mærkelig og måske sjov titel, min nysgerrighed var vagt til at skulle se hvad det var. Jeg blev dog en smule overrasket. Det jeg så var en voksen mandekarakter, hvis diller gør uartige ting (ex. tager børnenes is) og bagefter giver børnene en ballon med din diller så de bliver glade igen. Hvad sker der for det?', skriver en tredje og fortsætter: 'Jeg har arbejdet i 20 år med målgruppen 0-6 år og mener, at have et godt kendskab til børns fantasi og udvikling. Og en ting er helt sikkert - alt hvad vi voksne gør og siger, tager de til sig. Børn forstår verden ud fra den erfaring de gør sig og ud fra de rammer vi voksne sætter. Man kan ikke ikke lære, og gad vide hvad børn lærer ved at se en voksen mandekarakter med en uartig diller! Hvad blev der af at have en usynlig ven, der gør alt det, man ikke må? Nå hvad ved jeg - jeg undrer mig blot over, at DR som seriøst og ansvarlig tv-station laver sådan et koncept'. Vis mere Luk

Også Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har været ved tasterne på Twitter. Her lægger han heller ikke skjul på, at ikke han synes, at programmet er fjernsyn for børn.

Andre er dog langt mere positivt stemte og kan sagtens se det humoristiske og lærerige i programmet.

'Det her er det bedste program nogensinde. I gav min søn på fire og jeg en god griner. Tak for det,' skriver en Facebook-bruger.

'Det gør børn ikke'

Spørger man børnepsykolog Margrethe Brun Hansen skal man da også huske at se 'John Dillermand' i et humoristisk lys.

- Man skal huske på, at det er vi voksnes liv og erfaringer, der gør, at vi kan rynke på næsen ad en magisk dillermand – det gør børn så absolut ikke. Mindre børn nyder at være nøgne og undersøge og udforske sig selv. De leger doktorlege, undersøger hinanden og elsker frække ord, og børn griner højlydt, når de siger 'prut' og 'dillermand'. Og det er lige præcis det univers, som 'John Dillermand' taler ind i, siger psykologen, der har været med til at læse manuskriptet inden programmets tilblivelse, til DR.

Seere raser: 'Det er et underholdningsprogram!'

Børnepsykologen forklarer samtidig, at børn efter hendes overbevisning både vil kunne have det sjovt og lære en masse af programmet.

Samtidig understreges det af DR, at der i tilblivelsen af programmet har været konsulenter fra Sex & Samfund med til at vurdere effekten af programmet hos målgruppen, som altså er de helt små børn.

Hos DR tager de derfor også kritikken med ophøjet ro.

'Vi mener selvfølgelig ikke, at serien på nogen måde er skadeligt. Vores indhold tager afsæt i en lang tradition om at være tro mod målgruppen. Med serien anerkender vi den spirende nysgerrighed omkring krop og kønsdele, og det også pinlige og sjove ved kroppen – det er noget, som er spændende for netop den aldersgruppe, som Ramasjang henvender sig til', lyder det i et skriftligt svar fra Morten Skov Hansen, der er chef for Minisjang, Ramasjang og Ultra.

'John Dillermand' er et fiktivt og humoristisk univers, hvor vi vil fortælle en sjov historie, der fanger børnene. Det er en animationsserie, hvor humor, overdrivelse og magi er i centrum, som er noget, børn kender til og nemt kan afkode', lyder det videre.

Det er produktionsselskabet Made By Us, der står bag programmet 'John Dillermand'. De har blandt andet også arbejdet med store børneprogrammer og karakterer som Motor Mille og Hr. Skæg.