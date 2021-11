Seere tordner: - Totalt uforstående

Flere seere undrede sig over dommernes pointgivning under fredagens 'Vild med dans'-semifinale

Fredag aften var spændingen på sit højeste, da sæsonens 'Vild med dans'-finalister skulle findes blandt fire par, som nu er skåret ned til tre, efter Micki Cheng og Jenna Bagge røg ud.

Under semifinalen var der især én ting, der blev sat spørgsmålstegn ved af de seere, der fulgte med i Ekstra Bladets liveblog - nemlig pointgivningen af den argentinske tango.

I livebloggen skrev adskillige seere, der ikke helt kunne begribe dommernes karakterer, når de sammenlignede Silas Holst og Lise Rønne med Jimilian Ismaili og Asta Björk.

'Hvordan er det muligt at lave så store fejl, som Jimilian lavede og så stadig få ligeså høje karakter som Silas, der ikke lavede så mange fejl? Er totalt uforstående,' skrev en.

'Jimilian skal ikke have bedre point end Lise, når han laver fejl, og hun ikke gør. Dér bør charme ikke spille ind. Charme er pynt, når resten er perfekt. Laver man en fejl, skal hammeren falde,' lyder det fra en anden, mens en lang række beskeder fortsætter i samme spor.

Silas Holst og Lise Rønne kom videre til 'Vild med dans'-finalen, der ruller over skærmen næste fredag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er dog ikke kun vores seere, der er uenige med dommerne. Da Ekstra Bladet møder Silas Holst og Lise Rønne umiddelbart efter semifinalen, lægger førstnævnte ikke skjul på sin holdning til bedømmelsen.

- Det undrede også mig, og jeg synes, det var mærkeligt, siger Silas Holst og forklarer videre:

- Jeg er sjældent enig med dommerne. Hübbe må synes det, han synes om vores dans. Det har han sikkert sine grunde til, og det er også fair.

Det er ikke første gang, at Silas og dommerne ikke er helt enige, men til næste uges finale satser han alligevel på at imponere dem.

- Vi har tænkt os at gøre det endnu vildere på fredag, og så må man håbe, at man får dommerne til at synes, at det er fedt, for det vil være vidunderligt, smiler danseren.

Danseparret håber på at kunne imponere dommerne til finalen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.