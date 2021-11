Seerflugt fra TV 2

TV 2's nye underholdningssatsning 'Hvem holder masken?' kom godt fra start, da det havde premiere på kanalen 6. november i uge 44.

Her så hele 849.000 med live på TV 2 og på TV 2 Play.

Den succesfulde premiere skabte da også glæde hos TV 2, der blandt andet efterfølgende fortalte til Ekstra Bladet, at premieren var gået 'over al forventning'.

Også i uge 45 var tallene gode, hvor 733.000 seere så med.

Siden da er det dog gået ned ad bakke for programmet, der i uge 46 har tabt et markant antal seere.

Her er 'Hvem holder masken?' således røget helt ned på en tiendeplads på listen over mest sete programmer i ugens løb og er rykket ned fra henholdsvis en anden- og tredjeplads. Programmet havde i uge 46 kun 489.000 seere.

Det er et fald på over 300.000 seere, hvis man sammenligner med premieren.

Samtidig er 'Hvem holder masken?' blevet overhalet af programmer som 'Jo færre jo bedre', filmen 'Pretty Woman' og programmet 'De forsvundne fædre'.

Den første kendte dansker, der lod masken falde, var sanger og skuespiller Jimmy Jørgensen. Foto: Nicolas Tobias Folsgaard/TV 2

TV 2: Godt tilfredse

Hos TV 2 tager de dog de faldende seertal med ophøjet ro.

'Over en halv million seere følger maskerne hver uge på TV 2 og TV 2 PLAY, og programmet har siden premieren ligget på top ti over ugens mest sete programmer, så det er vi rigtig tilfredse med', skriver Thomas Richardt Strøbech, der er underholdningsredaktør hos TV 2, i en mail og fortsætter:

''Hvem holder masken?' ligner intet andet program, vi har herhjemme, og vi er forberedte på, at programmet ikke nødvendigvis er for alle - det er smag og behag, og til dem, som ikke er til maskerne, er der heldigvis rigtig meget andet god underholdning at finde på TV 2 PLAY', lyder det videre.

Ibi Støving er vært på programmet. Foto: Nicolas Tobias Folsgaard/TV 2

Meget naturligt

Tv-ekspert Keld Reinicke mener da også, at nedgangen i 'Hvem holder masken?' er helt forventelig.

- Det er ofte sådan, at folk tjekker det ud, når der kommer noget nyt, hvis det har været markedsført godt, og så finder det jo så sit naturlige leje bagefter, når folk har taget stilling til, om de kan lide det eller ej. Det er først omkring tredje program, at man kan have en idé om, hvor programmet vil ligge henne generelt, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Selvom det er en markant nedgang, tænker jeg, at de tal på flow-tv umiddelbart er fine. Jeg tænker, at programmet umiddelbart er mest tiltænkt de unge seere, og de er sværere at få fat i end ældre seere, så hvis de formår at ramme 400.000 unge seere, kan man jo sige, at det fra TV 2's side er en succes, siger tv-eksperten.

