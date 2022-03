Seerne ærgrer sig: Derfor dropper de 'Badehotellet'

'Badehotellet' har lige fra starten været en favorit blandt seerne.

Alligevel har TV 2 nu besluttet at give tv-serien kniven efter den kommende 10. sæson, og det er noget, der vækker ærgrelse ude i stuerne.

På TV 2's Facebook-side er det, siden kanalen mandag morgen meddelte, at serien afrundes i 2024, væltet ind med kommentarer fra de mange fans, der vil savne serien.

'Ajj I kan da ikke stoppe den skønne serie. Men på den anden side, stop, mens den er på toppen. Håber, vi får en skøn afslutning, hvor alle løse ender samles', skriver en bruger.

'Øv øv, at det er på det sidste. Vil glæde mig til endnu en sæson og ville have håbet, den kunne have fortsat længe endnu. Men som så meget andet skal man også stoppe, mens legen er god', skriver en anden.

Hos TV 2 vakler man dog ikke i beslutningen om at slagte guldkalven. Til Ekstra Bladet fortæller fiktionschef Katrine Vogelsang, at man ikke er i tvivl om, at det er det rette.

- I al den tid, vi har lavet 'Badehotellet', har det bygget på en lyst til at fortælle en historie, og det kommer der jo i 'Badehotellets' tilfælde en naturlig afslutning på. Jeg tror i virkeligheden, en del af succesen har været, at den aldrig har været spekulativ eller beregnende, eller at der er blevet lavet mere 'Badehotellet', fordi det var godt for TV 2, og den havde mange seere, siger hun og tilføjer:

- Seertallene er kun gode, fordi indholdet er så godt. Hvis vi ikke kan holde den kvalitet, det niveau og den fortællelyst, så skal man ikke lave mere. Det er det blik, vi har haft.

Amalie Dollerup har fra starten haft en af hovedrollerne i serien. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Kan ikke erstattes

Katrine Vogelsang garanterer, at der vil komme flere gode serier på TV 2, men at det bliver samme succes som 'Badehotellet', vil hun ikke sætte næsen op efter.

- 'Badehotellet' er helt særlig, og der kan ikke komme noget ligesom den. Der kan komme noget andet nyt, der er godt og skønt, men der kommer ikke noget, der kan erstatte 'Badehotellet', for det kan man ikke, siger hun.

Hun lader sig heller ikke ryste af de mange fans, der har været ved tasterne og udtrykt beklagelse over afslutningen.

- Seriens fans vil elske alt det 'Badehotellet', de kan få, hvis det er god kvalitet og fuldt af fortællelyst. Men enhver stor fortælling har en ende, og efter næste sæson er tiden kommet for 'Badehotellet', siger Katrine Vogelsang.

Seriens forfattere er endnu ikke gået i gang med at skrive afslutningen. Derfor kommer 10. og sidste sæson først i vinteren 2024. Her kan man efter planen se frem til otte afsnit, der vil udspille sig i 1946.