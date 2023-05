Seerne flygtede: Vender ikke tilbage

En ræv, et dådyr, en søstjerne og en æggemad.

Udklædningerne i TV 2-programmet 'Hvem holder masken' var mange, men det slutter her. Ibi Støving kommer i hvert fald ikke til at råbe 'masken af' igen.

Det fortæller tv-værten til Billed-Bladet, der skriver, at Ibi Støving afviser, at 'Hvem holder masken' vender retur:

- Nej, det tror jeg ikke. Den tror jeg godt, at jeg kan lægge ned, fastslog Ibi Støving, da ugebladet spurgte, hvorvidt programmet atter kommer til at rulle over skærmen.

Helt samme toner var der ikke fra Ibi, da Ekstra Bladet i sommeren 2022 mødte tv-værten.

Her var hun efter en veloverstået sæson 2 frisk på at nuppe en sæson til i selskab med udklædte danskere.

- Hvis de spørger, om vi skal tage 'masken' en gang til, så siger jeg ja, lød det dengang fra Støving.

Seerne flygtede, da anden sæson af 'Hvem holder masken' løb over skærmen. Foto: Lasse Lagoni

Annonce:

Seerne flygtede

Men sådan bliver det altså imidlertid ikke. Nu slår hun nemlig sine folder på Kanal 5 og Discovery, hvor hun laver 'Alle mod alle'.

Og netop det ser Ibi Støving også som en af årsagerne til, at hun ikke skal være vært for 'Hvem holder masken' igen, hvis programmet alligevel skulle vende retur.

Konceptet i 'Hvem holder masken' gik ud på, at kendte mennesker uge efter uge indtog scenen og sang det bedste, de kunne, iklædt et kostume.

En efter en måtte deltagerne smide masken, når de blev stemt ud, og skulle dermed afsløre deres identitet og forlade programmet.



TV 2 gav programmet to sæsoner. I april 2022 rullede sæson 2 over skærmen, men noget tydede på, at danskerne ikke ligefrem havde ventet i spænding på, at programmet vendte retur.

Seerne var nemlig godt og grundigt flygtet fra programmet, der led et kæmpestort knæk i populariteten og blødte seere.

Ekstra Bladet har kontaktet TV 2 for at høre deres syn på sagen og afventer pt. svar.