Seerne i vildrede: 'Det giver ingen mening'

'Det giver ingen mening'.

Sådan lød det fra flere 'Vild med dans'-seere i Ekstra Bladets liveblog under fredagens 'Vild med dans'.

Her undrede flere sig nemlig over, at Jens Werner gav sine næsthøjeste point, fem point, til skuespiller Jannie Faurschou og hendes partner Martin Parnov Reichhardt.

Til sammenligning gav han storfavoritterne Lise Rønne og Silas Holst fire point for deres jive, og det var der tilsyneladende flere seere, der ikke helt forstod.

Da Ekstra Bladet mødte den rutinerede 'Vild med dans'-dommer efter fredagens program satte han flere ord på sit valg.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at det er Jannie og Martin, der ryger ud, sagde han og fortsatte:

- Jeg kan godt se, at der måske er andre par, der havde puttet lidt ekstra salt, peber og krydderi på tingene, så det måske virkede af mere, men jeg tror, man skal passe på med ikke at lade sig forblænde af farver og energier. Man skal gå ind og se, hvad der er rigtig dans, så jeg er ærgerlig over, at de forlader programmet, sagde han videre.

Jens Werner står ved sine point. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bedre end favoritten

Ifølge Jens Werner står han fuldt og fast ved de point, han gav til Jannie og Martin, og han holder fast i, at parret, der endte med at blive stemt ud som de første, gjorde det bedre end Lise Rønne og Silas Holst.

- Jeg tror, vi skal være kyniske og ærlige og sige, at det ikke kun er Lise, der henter karakterer. Det er også Silas. Og Silas er i nogle områder måske mere populær end Martin er, eller mere kendt, lød det fra Werner, der fortsatte:

- Men nu drejer det sig ikke nødvendigvis om den professionelle. Det drejer sig om nydanseren, og der står det stadig ved magt for mig, at den cha cha cha, Jannie dansede, var bedre end Lises jive - i hvert fald i mine øjne, lød det fra Werner.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Dommeren var derfor også meget ærgerlig over, at det var Jannie og Martin, der måtte forlade 'Vild med dans' som de første.

- Jeg synes, det er smadderærgerligt. Men det er ikke sidste gang, jeg giver høje karakterer til nogle, der ryger ud, understregede han.