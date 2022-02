Seerne raser: - Hvor er det pinligt

Der var i den grad dømt hanekamp under fredagens 'X Factor', hvor de to dommere Martin Jensen og Thomas Blachman flere gange gik i struben på hinanden og langede heftigt ud efter hinandens evner som dommere.

Det blev for meget for både værtinde Sofie Linde og en lang række seere, der gav deres mening til kende i Ekstra Bladets liveblog.

'Hvor er det pinligt', skrev en.

'Sikke en børnehave', lød det fra en anden.

'Hold nu k... En hønsegård... Martin Jensen er efterhånden en større skændsel end Blachman og Linde', lød det fra en anden.

Martin Jensen var godt presset fredag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er det, vi skal

Hovedpersonerne selv syntes dog, det var helt på sin plads, at de gik til stålet.

- Det er det, der er så fantastisk ved 'X Factor' - at der er plads til rummelighed. Thomas kan komme med sin holdning, og jeg kan komme med min holdning, og det er det, vi skal, lyder det fra Martin Jensen, da Ekstra Bladet møder ham efter fredagens afgørelse, hvor han mistede sin gruppe Oscar i en dramatisk afgørlese.

- Ellers bliver programmet bare et røvsygt dokumentarprogram. Og det er det ikke. Det er et liveprogram, hvor der sker ting og sager, og musik er musik og sjæl. Så vi skal blive ved med at holde fast i sjælen, og hvis det er sådan, at en af os giver slip, så bliver det bare kedeligt at se på, lyder det fra Martin Jensen.

Også Sofie Linde bemærkede den hårde tone imellem dommerne og bad dem flere gange om at slappe af og lade være med at afbryde hinanden.

- Hun var lidt for flittig i dag til at være efter os. Men hun havde også en pause sidste år, så det er klart, at hun lige skal tilbage igen, siger Martin Jensen med et grin.

Thomas Blachman byder små skænderier velkommen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hver vores planet

Også Thomas Blachman byder de små skænderier imellem ham og Martin Jensen velkommen.

- Vi bor på hver vores planet. Men det tror jeg er godt for seerne. Nogle kan lide det ene, og nogle kan lide det andet, siger Thomas Blachman til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der skal altid være nogle derude, der synes, det er lidt for meget af det gode. Ellers ville der ikke være et program for fanden. Man kunne også lave et program uden vores kommentarer. Men det er en del af det, siger Blachman og fortsætter:

- I gamle dage var det meget stille og roligt. Det blev afskaffet, og det er på sin plads. Man skal ikke holde tilbage på noget, man mener. Man må også gerne afbryde hinanden. Det foregår trods alt i en okay tone. Det handler bare om at være konstruktiv i sin kritik, og der prøver jeg lidt at være den voksne.

Der var ikke specielt god stemning blandt dommerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge Thomas Blachman er det dog på tide, at Martin Jensen skruer lidt ned for 'charmen', efter han fredag stod med to af sine deltagere i farezonen.

- Jeg skal ikke hovere over noget som helst. Det er synd for ham. Men han skal måske skrue lidt ned for det der med 'nu får I baghjul allesammen', siger den garvede dommer.

