Seerne undrede sig over denne detalje

'X Factor'-vært og hele Danmarks darling, Sofie Linde, er ikke sen til at klæde sig i bemærkelsesværdigt tøj, når hun har ansvaret for at føre seerne igennem fredagsunderholdningen på TV 2.

Denne fredag var det dog ikke tøjet, der løb med al opmærksomheden.

Flere af seerne kommenterede i Ekstra Bladets liveblog, at det var en noget finurlig halskæde, der hang rundt om værtens hals.

I en stor orange kæde hang der en stor porcelænsfrø og dinglede.

Bare H&M

Sofie Linde fortalte til Ekstra Bladet efter fredagens show, at halskæden simpelthen bare er fra H&M, men at hun 'bare elsker den'.

- Den er så weird, at jeg bare elsker den. Og skulle alt gå galt, så har jeg jo en prins at kysse at senere.

- Mange af seerne har skrevet på vores liveblog, at de var misundelige på frøen.

- Ej hvor sødt... Tror jeg nok, siger værten en smule skeptisk.

I sidste uges program kom vært, Sofie Linde, men en direkte besked til de seere, som sender hadefulde beskeder. Foto: Jonas Olufson

Sofie Linde forklarer til Ekstra Bladet, at der ikke var nogen større mening eller overvejelser bag valget af frøen som halskæde.

- Jeg så bare en frøhalskæde af porcelæn og tænke 'fuck, hvor fedt!'.

'Lang ude'

I sidste uges udgave af 'X Factor' gjorde værten sig bemærket, da hun langede hårdt ud efter seere, som sender hadefulde beskeder til deltagerne.

- Åbenbart er det nødvendigt at minde folk om, at man skal tale ordentligt til hinanden, sagde hun og lagde ikke skjul på, at hun havde fået nok.

- Jeg bliver vred helt nedefra den vrede sure ildkugle i maven. Jeg bliver vred over, at der er nogle, der skal føle sig trynet eller berettiget til at tjekke hadefuldt ind i en 18-årigs inbox. Hvad foregår der?, spurgte hun efter Tinas optræden.

