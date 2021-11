Seerne undrer sig: Derfor havde piratekspert klap for øjet

Flere lagde mærke til, at eksperten sad med den noget usædvanlige klap, da han skulle fortælle om piraterne på TV 2 News

Lars Bangert Struwe, generalsekretær og ph.d. i tænketanken Atlantsammenslutningen, var torsdag gæst hos TV 2 News, hvor han skulle give sit besyv med på hændelsen i Guineabugten, hvor pirater har fyret skud af efter den danske fregat Esbern Snarre.

Men de fleste lagde nok mest mærke til, at eksperten havde iført sig den noget stereotypiske piratpåklædning med en klap for øjet.

På Twitter er klappen da heller ikke gået ubemærket hen.

Til Ekstra Bladet fortæller Lars Bangert Struwe, at der altså ikke var tale om en gimmick, men et reelt problem med helbredet.

- Jeg har haft blødningen længe, og trods en laseroperation er den ikke gået væk, lyder det fra piraterieksperten.

- Desværre gør det nas, hvis jeg udsættes for for meget lys. Derfor bliver jeg nødt til at gå med klappen, siger Lars Bangert Struwe.

Han lover dog, at der ikke er flere ligheder med en stereotyp pirat. Foto: Jonas Olufson

Det eneste tegn

Piraterieksperten er dog ikke blind for øjeklappens forbindelse til hans stofområde: pirater.

- Ja, folk siger til mig, at jeg bare lige mangler papegøjen. Jeg var også til konference i går, og der var mængden af piratjokes fra særligt flådefolk betragtelig. Lad os bare sige det sådan, lyder det fra Lars Bangert Struwe, der ikke umiddelbart kan få øje på yderligere fællestræk.

- Du har ikke andre kendetegn, der falder sammen med dit stofområde? F.eks. et træben?

- Nej, klappen er det eneste, forsikrer Lars Bangert Struwe.

Lige nu er fire mænd krævet varetægtsfængslet in absentia ved Københavns dommervagt i forbindelse med sagen.

De fire mænd opholder sig lige nu i hver sin celle på Esbern Snarre. Det forventes, at de hurtigst muligt skal for en dommer i Danmark.