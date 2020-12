Seerne undrer sig: 'Det går bare galt'

'Hvorfor læsper hun sådan?'

'Har hun fået bøjle eller nye tænder? Hun læsper da helt vildt'.

Det er bare et udpluk af de kommentarer, der er væltet ind i Ekstra Bladets liveblog under årets 'Vild med dans'.

Gang på gang har seerne nemlig undret sig over, hvorfor værtinde Sarah Grünewald pludselig læsper, når hun taler.

For et par uger siden spurgte Ekstra Bladet værtinden hende ind til, hvorfor hun talte andereldes. Her lød meldingen, at hun var kommet til at bide sig selv i tungen, da hun spiste en kartoffelmad.

Men i en story på sin Instagram forklarer hun nu, at det dog ikke kun er på grund af kartoffelmaden.

'Ej, det er så irriterende. For nogle uger siden bed jeg mig i min tunge, da jeg spiste frokost. Så var der rigtig mange, der begyndte at skrive, at jeg læspede, og så var der også mange, der skrev det eftefølgende', lyder det fra værten, der godt er klar over, at det er noget, man lægger mærke til.

'Jeg læspede, da jeg var yngre. Det har min mor i hvert fald sagt. Men nu er det blevet noget psykisk, så jeg kan læse manuskriptet igennem, og det går fint, lige så snart jeg så skal ind, så står jeg og tænker: 'Lad nu være med at læspe', og husk at åbne munden ordentligt, og så går det bare galt', siger Sarah Grünewald.

Der er en god forklaring på, at Sarah Grünewald læsper. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Det er så irriterende'

Det har derfor heller ikke været helt nemt for den skønne vært under årets 'Vild med dans'.

'Så jeg har læspet mig igennem de sidste programmer her på 'Vild med dans', og jeg synes, det er så irriterende. Jeg er meget bevidst om det, hvilket jeg jo helst ikke skulle være. Jeg skulle jo bare glemme det og bare tale, som jeg plejer', siger hun afslutningsvist.

Igen lørdag aften, hvor finalen løber af stablen, kan seerne derfor godt regne med, at Sarah igen kommer til at læspe sig igennem finalen, men mon ikke, det nok skal gå glimrende alligevel.

Ekstra Bladet dækker som altid live fra 'Vild med dans', så vi er med hele vejen, indtil vinderen kåres. Følg med hele aftenen her på ekstrabladet.dk.