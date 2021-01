Seerne undrer sig: Her er forklaringen

Lørdag aften bød vært Sofie Østergaard velkommen til endnu en omgang af gameshowet 'Versus' på DR1, og her blev der traditionen tro budt på den ene skøre og udfordrende konkurrence efter den anden.

Deltagerne og seerne blev i den forbindelse blandt andet præsenteret for en udfordring, hvor skakspillere skulle dyste imod kranførere. Her skulle kranførerne og skakspillerne dyste med biler på en identisk bane, der minder om en skakbane. Kranførerne skulle rykke bilerne med kraner, mens skakspillerne skulle skubbe dem, og dem, der løste opgaven først, havde vundet.

'Bilerne må ikke roteres', lød det i den forbindelse fra speakeren, da kranførernes opgave blev beskrevet.

Det fik dog flere seere op ad stolene derhjemme og til tasterne på Facebook, hvor flere påpegede, at præmisserne for konkurrencen ikke blev overholdt, og at de forkerte vindere derfor blev udråbt i sidste ende, hvor kranførerne løb med sejren.

'Snyd i Versus her til aften.. Sidste duel, kranfører mod skakspillere..Kranføreren vandt ikke, som de ellers annoncerede, for den sidste bil han flyttede roterede - og det måtte de ikke!!', lyder det fra en på DR's Facebook-side.

Lørdagens konkurrence med kraner har vakt spekulationer. Foto: DR

'Der var fejl i versus. Den sidste bil kranførerene flyttede, blev vendt rundt, hvilket ikke var lovligt. Forkert vinder, det skulle have været skakspillerne', lyder det fra en anden.

'Versus - Vil i lige se på kranføreren igen. I siger han ikke må rotere bilen og hvad gør han??Han roterer bilen!!Svindel og humbug!!!', skriver en tredje, mens flere påpeger, at DR må lave en ny konkurrence og kåre en ny vinder.

Ingen brud på regler

Ekstra Bladet har spurgt DR, hvad der skete i programmet, og om der egentlig var tale om snyd, som flere seere hævder.

DR oplyser, at der ikke har været noget brud på reglerne, og at nogle seere tværtimod må have misforstået reglerne.

De henviser til reglerne for konkurrencen, som lyder som følger:

'Reglen om, at bilerne ikke må rotere, skal forstås sådan, at hvis en bil står lodret til at begynde med, når man ser pladen oppefra, så skal den også vende lodret, når den sættes ned igen. Og hvis den begynder med at stå vandret, så skal den også stå vandret, når den sættes ned igen. At kranføreren vender bilen i luften, inden han sætter den ned igen, giver ham altså efter dommerens mening ikke nogen unfair fordel, så længe den placeres lodret igen, når den stod lodret til at begynde med'.

