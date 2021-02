Seerne undrer sig: 'Hvad sker der'?

Flere seere undrede sig over Oh Lands stemme ved fredagens 'X Factor'

Det var ikke kun deltagernes sangstemmer, der fyldte for seerne under fredagens 'X Factor'.

Også Oh Lands stemme var noget, der tilsyneladende blev bidt mærke i ude i de danske stuer, skal man tro kommentarsporet i Ekstra Bladets livedækning af showet.

'Er der noget galt med Oh Lands mikrofon, eller læsper hun altid så meget?', skrev en seer.

'Hvad sker der med Oh Lands stemme?', skrev en anden, mens en tredje konkluderede, at hun måtte 'have bidt sig i tungen'.

Seernes undren kommer dog helt bag på Nanna 'Oh Land' Fabricius, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen efter showet.

- Altså er det sådan en form for voksenmobning, eller hvad foregår der?, siger hun med et grin til kommentarerne.

Oh Land kunne bare grine af de mange kommentarer om hendes stemme. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Hun har dog en ganske naturlig forklaring på sin stemmeføring.

- Det kan da godt være, jeg læsper, det har jeg aldrig lagt mærke til. Eller jo - jeg havde faktisk noget med mine s'er og mine t'er som barn. Men jeg har også haft bøjle i en 12-15-17 års tid, så det kan da godt være, det har betydet noget for den måde, jeg taler på, siger hun med et grin og tilføjer:

- Men det er da lidt sjovt, hvis det først er her efter tre sæsoner, at folk har lagt mærke til det.

