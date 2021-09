Seerne undrer sig: - Jeg er da også overrasket

Seks-taller, fem-taller og fire-taller.

Under fredagens premiere på 'Vild med dans' sad pointene løst på dommer Britt Bendixen, der i hver eneste pointgivning gav et eller flere point mere end sine meddommere.

Det fik seerne hjemme i stuen til at undre sig. Flere spekulerede endda på, om Britt Bendixen mon havde fået en sjus, inden hun satte sig i dommerstolen.

Det afviser Britt Bendixen dog med et grin, da Ekstra Bladet møder hende umiddelbart efter fredagens premiere.

- Jeg lagde lidt højt ud, og vores karakterer er jo egentlig ens. Jeg lå bare lige en anelse højere hele vejen igennem. Men jeg synes også, de var gode, siger hun med et smil og fortsætter:

- Jeg tror, niveauet var bedre, end jeg havde forventet.

Britt Bendixen var fredag tilbage i dommerstolen til premieren på 18. sæson af 'Vild med dans'. Hun havde ellers svoret, at 17. sæson var hendes sidste. Foto: Jonas Olufson

Gjorde comeback

Egentlig havde Britt Bendixen slået fast, at 2020 ville være hendes sidste omgang i dommerstolen.

Alligevel er hun tilbage igen i år til stor overraskelse for flere seere, og hendes glæde over at være tilbage kan meget vel have noget med hendes høje pointgivning at gøre, fortæller hun.

- Det er vidunderligt at være her igen, og der er en stemning uden lige. Det er skønne par. Det er bare vidunderligt, siger en glad Bendixen.

Er selv overrasket

- Hvordan kan det være, at du alligevel valgte at komme tilbage?

- Jeg er da også selv overrasket. TV 2 ringede mig op for et lille halvt år siden. Jeg blev overrasket. Selvfølgelig gjorde jeg da det, lød det fra Britt Bendixen, der fortsatte:

- Men du ved, så hørte jeg mig selv sige ja - næsten uden betænkningstid, og jeg er glad for at være her.

Ifølge Britt Bendixen troede hun ellers, at hun var ved at være træt af at være i studiet fredag efter fredag.

Men hun tog fejl.

- Jeg troede, at jeg var træt af det. Men jeg er overhovedet ikke træt af det. Jeg er vild med at være her, og så er det også sjovt at kunne bruge sin viden uden selv at skulle ud og slå kraftspring.

Britt Bendixen er glad for, at hun valgte at gøre comeback i programmet. Foto: Jonas Olufson

Britt Bendixen tror dog, at denne sæson bliver den sidste for hende. Men man ved jo aldrig, som hun siger.

Du kan følge med i 'Vild med dans' hver fredag i vores liveblog på ekstrabladet.dk.

