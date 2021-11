Seerne undrer sig: Kæmpe brøler på TV 2

TV 2 har måttet klippe om i den nyeste sæson af 'Dybvaaaaad', efter de fandt ud af, at de ikke havde de rette tilladelser til at vise DR-klip

En ny sæson af comedyprogrammet 'Dybvaaaaad' med Tobias Dybvad i spidsen løber lige nu over skærmen.

Men alt er langtfra gået efter planen i forbindelse med lanceringen af den nye sæson.

Flere seere har nemlig bemærket, at der undervejs er blevet klippet om i programmerne, der er tilgængelige på TV 2 Play, og som ligeledes sendes på TV 2 Zulu.

I programmerne gør Tobias Dybvad blandt andet tykt grin med datingprogrammet 'Gift ved første blik', der sendes på DR, og bruger klip fra den nye sæson.

De klip er dog nu pist væk og er blevet klippet ud både på TV 2 Play og i de programmer, der sendes på flow-tv på TV 2 Zulu.

Det er ikke første gang, Tobias Dybvad får forbud mod at bruge bestemt indhold i sit program. Tidligere har TV3 forbudt ham at bruge klip fra deres programmer. Foto: Miriam Dalsgaard

Over for Ekstra Bladet bekræfter TV 2, at de har måttet klippe programmerne om, fordi de ikke havde tilladelse til at bruge klippene fra DR-programmet.

'Det er korrekt, at vi i 'Dybvaaaaad' har bragt klip, som det har vist sig, at vi ikke har haft de rigtige godkendelser til at bruge,' lyder det fra Ole Sejr Skjødt, der er redaktør på TV 2 Zulu, i en mail.

'De klip, det drejer sig om, er derfor blevet fjernet fra de aktuelle afsnit på TV 2 PLAY, ligesom de naturligvis ikke bliver en del af de kommende programmer,' lyder det videre.

'Bring it'

Tobias Dybvad selv tager ændringerne med ophøjet ro.

'Det er et vilkår, når man laver sådan et program, at der kommer nye benspænd nærmest hver uge,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Ofte ender det med at være en kreativ drivkraft - modstand pirrer simpelthen det trodsige barn i mig. 'Dybvaaaaad' fik først for alvor luft under vingerne (i sæson tre), da TV3 nedlagde forbud mod, at vi bruger klip fra dem. Så altså bring it!', skriver han videre.

Han ønsker dog ikke at gå nærmere ind i detaljerne om, hvilken begrundelse DR har givet for, at de ikke må bruge klip fra 'Gift ved første blik'.

'Jeg vil lade selve programmet tale herfra', skriver han afslutningsvist.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR i forbindelse med sagen, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.