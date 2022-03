Seerne undrer sig: 'Kvalmende ulækkert'

Sidste uges hårde tone var langt, langt væk i 'X Factor' fredag aften. Faktisk blev det ifølge seerne for meget af det gode

'X Factor'-dommerne fik sidste uge kritik for den hårde tone, de talte til hinanden og deltagerne med, men da programmet igen rullede over skærmen denne fredag var det lige modsat.

En lang række brugere kommenterede i Ekstra Bladets liveblog, at der i den grad var blevet skruet op for de rosende ord i program to.

'Ok. Nu er det næsten kvalmende ulækkert, at de fedter for hinanden nonstop,' lød en kommentar, mens en anden tørt kommenterede:

'Rent rygklappershow i aften.'

Det er Martin Jensen dog helt uforstående over for. Han mener ikke, at nogen havde ændret sig.

- Der var fuldstændig samme stemning som i sidste uge. Jeg ved bare ikke, hvordan det er blevet tolket sådan hjemme i stuerne, siger Martin Jensen, der altså ikke mener, at det har noget på sig.

- Ikke en skid. Alle deltagerne var vanvittigt gode, og dem, der skulle have kritik, fik også kritik. Det blev også nævnt, at Lorenzo & Charlo ikke kunne synge. De får, det kritik, de skal have, og det er det.

Der var smil, ros og masser af god stemning i 'X Factor' fredag aften. Foto: Jonas Olufson

Kwamie Liv, der kun har oplevet sidste fredags liveshow og denne uges, glæder sig dog over, at der var masser af god steming.

- Vi vil det samme. Vi vil skabe et godt show og en god stemning, og jeg er da selvfølgelig glad for, at tonen var god, siger hun.

Thomas Blachman nyder balancen mellem den store ros og den lidt hårdere tone. Foto: Jonas Olufson

Blachman: Derfor jeg møder op

Thomas Blachman afviser, at det er noget, dommerne har fået ordre på efter sidste uges afsnit.

- Jeg tror egentlig ikke, det er bevidst. Det har altid været lidt bølgende. Det er ikke noget, vi får at vide, at vi skal. Det kommer helt naturligt. Martin begyndte jo også ligefrem at sidde og rose mig. Det er jo ikke noget, jeg beder ham om. Det er, som det skal være.

- Er det så slut i næste uge? Så er I sure på hinanden igen?

- Det er der ingen, der ved. Det er for fanden grunden til, at jeg møder op. Jeg kan godt lide den balance, siger den rutinerede dommer.

Linde: Ingen reprimander

Sofie Linde nød for alvor fredagens show. Foto: Jonas Olufson

Det var blandt andet Sofie Linde, der langede ud efter dommernes tone i sidste uge. Derfor var hun også godt tilfreds med, hvordan det forløb denne aften.

- Det var da klart en federe dag for mig. Det gjorde mit job lidt nemmere. Men 'X Factor' er et program, der feeder på en energi. Det er bare med at nyde det. Alle var bare på toppen, og vi har kamphygget os, sagde hun og fortsatte:

- Deltagerne har været glade, og generalprøven er gået godt. Det er sådan nogle små ting. Og så sådan noget med et vanvittigt fedt publikum. Man skal ikke tage fejl af, at vi har stået med klapsalver fra dåsen, og det er bare ikke det samme. Det der med et rigtigt publikum. Det er det hyggeligste altså.

- Havde de lyttet til, hvad du sagde sidste gang?

- Jeg kan garantere dig for, at det ikke er mig, de har lyttet til.

- Det man skal forstå, at det er ikke sådan, det fungerer, for de gange, de har fået en reprimande, så er der bare blevet skruet op for det. Jeg vidste, det ville blive en god aften. Der var sådan en sitren og en spænding, men man kan måske forklare det med, at vi alle fik råbt af i sidste uge.

