Seerne undrer sig: Nu svarer TV 2

Flere seere har tilsyneladende undret sig over, hvorfor årets 'Nybyggerne'-huse er udstyret med et færdigt badeværelse

Det populære TV 2-program 'Nybyggerne' går i alt sin enkelthed ud på, at fire par får stillet et hus til rådighed, hvor de udvendige rammer og rumfordelingen står klar, men hvor al indvendigt byggeri og indretning skal udføres i programmet.

Men sådan er det ikke helt i årets udgave.

Som flere opmærksomme seere ifølge TV 2 har spottet og kommenteret på Facebook, fremstår badeværelserne i årets 'Nybyggerne'-huse nemlig færdige.

Og det er der en særlig årsag til, oplyser TV 2 til Ekstra Bladet.

'Husene var fra opførelsen udstyret med et pre-fabrikeret badeværelse. Vi ikke ville rive det færdige og fuldstændig funktionsdygtige badeværelse ned, bare for at Nybyggerne skulle bygge det op igen, hvilket er spild af ressourcer. I stedet har vi besluttet, at Nybyggerne skal give sig i kast med gæstebadeværelset, som bliver en udfordring for dem senere i sæsonen', lyder det i en mail fra presseafdelingen.

Luksusudgaven

Ændringen i det ellers så velkendte format var også noget, deltagerne kunne mærke.

- Vi var luksusudgaven af 'Nybyggerne'. Der var et badeværelse i hvert hus, som var færdigt, så vi havde et badeværelse uden dør fra starten af, fortæller Tanja, der sammen med sin mand Jørgen deltager i programmet.

Udover badeværelset er husene nemlig fuldstændig tomme, når deltagerne checker ind.

- Vi havde ingenting, da vi kom derned, og vi måtte ikke have noget med - hverken værktøj, dyner eller seng. Så vi måtte ud og købe en seng og dyner og puder, så vi havde et sted at sove den første nat, fortæller Jørgen.

Tanja og Jørgen lagde i den grad mærke til, at badeværelserne stod færdige. Foto: André Blinkilde/TV 2

Hvordan det går deltagerne i 'Nybyggerne', kan du følge på TV 2 onsdag klokken 20 og på TV 2 Play.