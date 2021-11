Seerne undrer sig over kæmpe uenighed

Fredag aften sikrede Pernille Blume og Morten Kjeldgaard sig en plads videre i semifinalen i 'Vild med dans' efter en intens pasodoble.

Men netop pasodoblen delte i den grad vandene hos dommerne.

- Det var det samme ansigtsudtryk hele tiden. Du er så dygtig til at danse, men det er sådan noget som det, jeg savner lidt, lød det fra dommer Marianne Eihilt, der samtidig fortalte, at hun ikke kunne mærke Pernille Blume.

Det var Nikolaj Hübbe dog lodret uenig i.

- Jeg er helt uenig. For det, du (Blume, red.) gjorde, det er fuldstændig den flotte, kolde beauty, som er så kold, at man kan skære sig på hende. Jeg synes, det var formidabelt, lød det fra Hübbe.

Den store uenighed gik ikke ubemærket hen hos seerne hjemme i stuerne, og i Ekstra Bladets liveblog undrede flere seere sig over de divergerende holdninger hos dommerne.

Det gjorde den heller ikke hos Pernille Blume og Morten Kjeldgaard. Derfor åndede de ekstra lettet op, da deres navne blev råbt op som de første, og de dermed kunne kalde sig semifinalister.

- Det er for sindssygt. Det er så fedt og mega surrealistisk, og vi blev råbt op som de første, lød det fra Morten Kjeldgaard umiddelbart efter fredagens afgørelse.

Rev gulvtæppet væk

Her fortalte Pernille Blume, at det virkelig var en overraskelse for dem, at de gik direkte videre i programmet.

- Det rev gulvtæppet væk under os. Det var virkelig en ægte overraskelse.

For selvom Pernille Blume og Morten Kjeldgaard er blandt de helt store favoritter til at løbe med sejren i årets 'Vild med dans' blandt bookmakerne, så hviler de ikke på laurbærerne.

- Jeg er meget skeptisk, når det kommer til sådan noget. Det kan godt være, at de tror det, men jeg læser ikke så meget ind i sådan noget. Det er også sådan en fornemmelse, man har, af, at alt kan ske, og så kan det godt være, at der er nogen, der tror, men der er ikke nogen, der ved, og det er der, forskellen er, sagde Pernille Blume og blev suppleret af Morten Kjeldgaard:

- Bookmakerne tager jo også rigtig tit fejl.

Især Blumes attitude under dansen blev diskuteret blandt dommerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Elsker konstruktiv kritik

- Hvad tænker I om, at dommerne var så uenige om jeres dans i dag?

- Jeg elsker jo at få konstruktiv kritik, som vi kan tage med i træningslokalet. Når vi har fået det, har vi forsøg at bruge det, så godt vi kunne, så det er selvfølgelig dejligt, når man får sådan noget, lød det fra Morten Kjeldgaard, der dog ikke helt kunne forstå Marianne Eihilts kritik.

- Men det er sjovt, at de er så uenige om ting. Det der med udstrålingen for eksempel - efter dansen sagde jeg til Pernille: 'Ja, Pernille. Sådan. Jeg kunne virkelig mærke dig', og så er der nogle af dommerne, der tænker noget andet. Og sådan er det jo. Det er fint, lød det fra Kjeldgaard, mens Blume supplerede.

- Vi gør vores bedste, og så må vi give lidt ekstra nerve, sagde hun med et grin.

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.