Seerne undrer sig: TV3 med stor indrømmelse

I mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' drager deltagerne Amanda Sascha og Ninos ud på eventyr på deres strand for at finde mad som så mange gange før.

Her har de nærmest mistet modet, da de stopper op, fordi de til deres store overraskelse får øje på en perfekt, moden ananas, som de bringer stolt med hjem til deres konkurrenter og kammerater i deres lejr.

At deltagerne pludselig finder en ananas midt i skoven er ikke gået ubemærket hen hjemme i stuerne, og her har flere da allerede spekuleret i, om det virkelig kan være rigtigt, at Amanda Sascha og Ninos var så heldige, eller om produktionen har placeret ananassen der med overlæg.

Over for Ekstra Bladet lægger Amanda Sascha ikke skjul på, at det nok ikke var helt tilfældigt, at de fandt den modne frugt.

- Ninos og jeg er de eneste, der er vågne på det her tidspunkt, og produktionen hiver så fat i os og foreslår, at vi går i skoven for at finde noget mad, siger Amanda Sascha og fortsætter:

- Det gider vi bare slet ikke, for vi har ingen energi. Det har været totalt uvejr om natten, så vi har ikke sovet hele natten, og vi har ledt overalt efter kokosnødder og mad i den skov, så vi ved, at der ikke er noget at komme efter.

Amanda Sascha og Ninos finder pludselig en ananas på deres tur. Foto: Nent Group Entertainment

Insisterer igen og igen

Produktionen gav dog tilsyneladende ikke op så let.

- Produktionen bliver ved med at insistere og siger, at de synes, det er en god idé, at vi går en tur, og at de er sikre på, at vi nok skal finde noget.

- Så vi ender jo modvilligt med at tage en kurv, og så går vi ud og leder efter kokosnødder, selvom vi mener, det er et håbløst projekt. Vi finder ingen, men pludselig ser vi så denne her ananas, der er lagt i en plante midt i det hele. Vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle reagere, for vi vidste, at hvis den havde været der hele tiden, så havde vi fundet den for længst.

Ifølge Amanda Sascha var der derfor ikke nogen tvivl hos de to om, at den ananas ikke var kommet der ved et tilfælde.

- Vi går i den skov hver dag og skimmer hele jorden for kokos. Vi har været der så mange gange, og så ligger den pludselig der midt i det hele.

- Så det var tydeligt, at produktionen havde været søde at lægge den ud til os. De har sikkert syntes, at det var synd for os, fordi vi var blevet ramt af uvejr og skulle til at skifte lejr og var helt udmattede, og så har de tænkt, at vi måske lidt bedre kunne klare det, hvis vi fik et energiboost, og det var vi så glade for. Vi åd den hele - også skralden. Det siger det hele, siger Amanda Sascha med et grin.

Stor opmærksomhed

Ifølge Amanda Sascha har hun allerede fået en masse beskeder fra seere, der har undret sig over, hvor den ananas kom fra.

- Alle kommenterer den ananas, så jeg har valgt at døbe den 'den berømte ananas', griner hun og fortsætter:

- Der er rigtig mange, der har skrevet til mig og spurgt, om ananasen er placeret af produktionen, eller om vi virkelig fandt den selv, fordi de har siddet og diskuteret det derhjemme.

Hos Nent Group Danmark, der står bag 'Robinson Ekspeditionen', bekræfter de ligeledes, at de til tider griber ind og placerer mad til deltagerne, ligesom i tilfældet med ananassen.

'Selvom 'Robinson Ekspeditionen' handler om overlevelse, har vi et ansvar for deltagernes sikkerhed. Derfor vil der være situationer, hvor vi ser det nødvendigt at løfte deres madration for at tage vare på deres helbred og sikre, at de er i stand til at være med i ekspeditionen', skriver programdirektør Jesper Kynde i en mail til Ekstra Bladet.

