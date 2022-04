Seerne undrer sig: Var du også i tvivl?

'X Factor'-finale eller bryllup? Mange seere undrede sig over at se en brud i dommerstolen i fredagens afslutning af 'X Factor'

Da Ekstra Bladet livebloggede under 'X Factor'-finalen fredag aften, blev det tydeligt på kommentarerne, at Kwamie Livs kjolevalg havde vakt opsigt blandt seerne.

For hvis ikke det var for det store blinkende 'x', den store scene og de rullende kameraer - ja, så kunne man måske blive i tvivl om, om man sad midt i et bryllup.

Kwamie Liv havde nemlig valgt et noget pompøst outfit til årets finale: En lang, hvid kjole med tyl, prydet med en romantisk hårkrans af blomster.

'Er hun en lykkelig brud?', var der en seer, der skrev i livebloggen.

Man kan ikke bebrejde seerne og Blachman for at tro, Kwami Liv havde en brude kjole på til 'X Factor'-finalen. Foto: Jonas Olufson

- Jeg bryder ikke mine løfter

Selvom seerne derhjemme i stuerne kom helt i bryllupsstemning ved synet af den prangende 'brudekjole', så er det faktisk fuldstændig misforstået, lyder det fra Kwamie Liv.

- Jeg tænkte det mere sådan Askepot. Jeg lovede Lorenzo og Charlo, at hvis Tina nåede i finalen, så ville jeg gå fuld Askepot. Og jeg bryder ikke mine løfter, siger Kwamie Liv, da Ekstra Bladet spørger ind til tøjvalget.

Men bare rolig, det var ikke kun seerne derhjemme, der havde misforstået kjolekonceptet.

Også Thomas Blachman var klar til at kaste med ris, da han undervejs i programmet fik pointeret, at Kwamie Liv og Martin Jensen burde blive gift.

Kwami Liv var Tinas mentor gennem programmet. Tina måtte takke af efter at få en tredjeplads i årets program. Foto: Jonas Olufson

Skal sove på oplevelsen

It's a wrap.

Med deltageren Tina på en flot tredjeplads til årets 'X Factor'-finale, kan Kwamie Liv være stolt af at have klaret opgaven som dommer i programmet for første gang.

Men om vi kan forvente at se sangerinden som dommer i programmet igen til næste år, vil hun ikke sige.

- Jeg er så meget til stedet i nuet, at jeg slet ikke kan begynde at tænke på det næste skridt. Det har været fantastisk. Men jeg skal lige sove på det, er det eneste, dommeren kan sige til den sag.

Der er nok mere Tornerose over sangeren, end der er brud eller Askepot.

