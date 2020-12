Seerstorm mod Werner: Pinligt!

Det faldt ikke i god jord hos seerne, da Jens Werner ville have Merete Mærkedahl til at liste ti grunde til, at hun var god til dans

- Nu skal du sige ti superlativer om dig selv.

Sådan lød den kontante melding fra Jens Werner, da Merete Mærkedahæ og Thomas Evers Poulsen havde danset deres freestyle i lørdagens 'Vild med dans'-finale.

Og det var altså ikke noget, skuespilleren fra 'Badehotellet' kunne være med på.

Stammende kom Merete frem til, at hun da måske nok havde noget elegance og 'gåpåmod', men kun fordi både partneren Thomas Evers og de andre meddommere hjalp på vej.

Læserne i Ekstra Bladets liveblog synes da heller ikke, at der var tale om 'godt tv', da Jens Werner besluttede sig for at køre sin juleleg af.

'Werner kan kun være pinlig', skrev en.

'Shit, Werner er pinlig!!!', lød det fra en anden.

'Fyr ham nu, ham Werner', skrev en tredje kontant.

Og sådan forsatte det i kommentarsporet.

Ikke utilfreds

Men selvom Merete Mærkedahl måske ikke lige kunne finde på så meget at sige om sig selv, tog hun altså ikke selv legen så ilde op.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet efter parrets sejr i 'Vild med dans' 2020.

- Jeg vil sige, at det var en af de sværeste opgaver, jeg har stået over for. Jeg er ikke en, der roser mig selv, lød det pænt fra Merete.

Thomas bryder ind og fortæller, at de var glade for, at de kunne få noget hjælp fra de andre dommere, så de kunne nå ti, der var adgangsgivende for en topkarakter fra dommeren Jens Werner.

Merete og Thomas vinder 'Vild med dans'

Parret vandt dette års 'Vild med dans'. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er mærkeligt

Men Merete synes ikke, at der var tale om en ubehagelig oplevelse.

- Jeg var da bare glad for, at han ville give os så høje point, selvom jeg ikke lige var så god til at finde på ting at sige om mig selv, lyder det.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Jens Werner omkring kommentaren til Merete, men det har ikke været muligt at få interview med ham.

