Selvsikker Blachman: - Jeg fungerer bare på tv

Nogle ting i livet er uundgåelige - Døden, skat og Thomas Blachman i 'X Factor'.

Den efterhånden garvede tv-herre begynder nu på sin 14. sæson i programmet, og han har dermed kun misset en enkelt sæson. Der er da heller ikke udsigt til, at han stopper lige foreløbigt, fortæller han til Ekstra Bladet, da vi møder ham til pressemødet forud for den nye sæson.

- Du er med i din 14. sæson. Hvor længe bliver du ved?

- Jeg tror, man glemmer, når man snakker om, at noget bliver ved, som om det er lidt pinligt, når noget bliver ved, at grunden, til det bliver ved, er fordi, nogle af os er så fucking overkvalificerede til at lave det her.

- Der er så mange knapper at trykke på, at man kan blive ved med at trykke på nye knapper. Så hver gang man tror, der er noget, der er ved at gå ned, så trykker man på nogle andre knapper, fordi man bliver ved med at sprudle af vitalitet, ungdom og passion for et emne, som hedder musik, siger han.

Thomas Blachman kan blive ved med at finde nye knapper at trykke på. Foto: Linda Johansen

Et seriøst program

En af årsagerne, til at han fortsætter, er, at programmet stadig er relevant for så mange mennesker, fortæller han.

- 'X Factor' er et seriøst musikprogram. Det er derfor, det vælter ind med nye deltagere. Det er derfor, det vælter ind med nye seere. Det er derfor, det vælter ind med det, som også skal formidles og sættes ord på, hvad meget få mennesker kan. Jeg kan sætte ord på musik, så det bliver til musik i sig selv.

- Jeg bruger ordet relevans, når man laver noget, som rent faktisk stadig er aktuelt. De unge mennesker står i kø for at få en ærlig respons. Og det får de. Det er det, vi allesammen ønsker. At blive set og hørt af noget og få en respons. Det har ikke noget med kamera eller hvad fanden at gøre. De er ikke en 'se mig'-generation, de er en 'hjælp mig'-generation.

- De kommer ind for at få noget hjælp, fordi de har gået ti år i folkeskolen, hvor der ikke er nogen, der har set dem. Forældrene har sgu heller ikke set dem tit og ofte.

En eller anden dag stopper han dog. Men det bliver først, når han ikke har mere at byde på.

- Jeg skal nok stoppe den dag, jeg er færdig, og jeg mister kaldelsen, og jeg mister min dømmekraft, så jeg sidder som et kækt fjols, der bare synes, det er fedt at være på tv. Jeg synes ikke, det er fedt at være på tv. Jeg fungerer bare på tv.

Thomas Blachman har tjent ganske pænt på bolighandler gennem tiden. Det kan du læse mere om her, hvor du også kan læse mere om økonomien for de andre dommere, der har medvirket i det populære underholdningsprogram.