Sender kæmpe sviner til Danmark

Den svenske filminstruktør Ruben Östlund mener ikke, at danskerne er gode til at producere film trods rødhvid succes på verdensscenen

Der er ingen tvivl om, at den svenske filminstruktør Ruben Östlund tager bladet fra munden.

Den 48-årige svensker siger nemlig, at danskerne er dårlige til at lave film. Nærmere sagt mener han, at de danske film er konventionelle og kedelige.

- Det er på tide, at Sverige forstår, hvilket succesrigt filmland vi er. Der har længe været talt om, at danskerne er gode til at lave film. Det synes jeg, de er ret dårlige til, siger han til det svenske medie SVT.

Derudover mener Ruben Östlund, at danske film har fået alt for meget opmærksomhed i udlandet de seneste år.

Thomas Vinterberg vandt en Oscar for filmen 'Druk'. Foto: Chris Pizzello/Reuters/Ritzau Scanpix

Ligeglad med dansk triumf

Den danske filminstruktør Thomas Vinterberg trak overskrifter verden over, da han vandt en Oscar for Bedste Internationale Film for filmen Druk.

Derudover har den danske filminstruktør Susanne Bier haft stor international succes med tv-serien 'The Undoing' med Hugh Grant samt Nicole Kidman.

Ligeledes har Biers film 'Birdbox' med Sandra Bullock haft stor rødhvid succes på verdensscenen.

Da journalisten fra SVT spørger Ruben Östlund, om hvad han tror, Thomas Vinterberg og Susanne Bier vil tænke om hans udtalelser, havde svenskeren et kort og kontant svar.

- Jeg er ligeglad. De laver simpelthen ikke så gode film, lød de afsluttende ord fra Ruben Östlund.

Den svenske filminstruktør kæmper i skrivende stund om Guldpalmen - hovedprisen - ved filmfestivalen i Cannes.