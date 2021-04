Sender rørende hilsen

Følelserne sad helt uden på tøjet, da instruktør Thomas Vinterberg skulle modtage prisen for Bedste udenlandske film ved dette års Oscars.

Her dedikerede han statuetten til sin datter Ida, der desværre døde kort før indspilningen af 'Druk'.

Og Ida var omdrejningspunktet for både talen og fejringen på Zentropa, hvor skuespillerne fra filmen så showet.

Her havde skuespilleren Susse Wold en helt særlig hilsen med til datteren.

- Det er jo en film til Ida, og jeg tog denne her buket med, så det var som om, at hun også var til stede, fortæller Susse Wold, der havde en buket røde roser i en kurv med til showet.

- Det er en hilsen og tiltænkt som noget af hendes sjæl, fortæller Susse Wold, der havde buketten på skødet, da filmen blev udråbt som vinderen.

Vinterbergs tale tog alle med storm. Og øjnene var bestemt ikke tørre, da han talte om datteren Ida. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen overraskelse

Og selve prisen kommer bestemt ikke bag på den rutinerede skuespiller.

- Jeg var slet ikke i tvivl. Det er en fantastisk film om livet, lyder det.

Selvom det er utroligt at være med til at vinde en Oscar, er det ikke sikkert, det kommer til at betyde det store for Susses karriere.

- Nu er jeg jo ikke 17 år, og jeg har min karriere bag mig, men hvis Thomas vil have mig med i en film igen, så siger jeg da ikke nej, siger hun med et smil.

Susse Wold fortæller, at det var en fantastisk oplevelse at være med til lave filmen, og hun var meget rørt over den tale, Thomas Vinterberg holdt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------