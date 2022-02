Sender stikpiller

Selvom dj Martin Jensen og producer Thomas Blachman tidligere har vundet 'Årets par' ved Zulu Awards, kan de to 'X Factor'-dommere sagtens stikke til hinanden.

Det beviste de ved dette års 'X Factor'-pressemøde inden hele showet går i gang fredag.

Flere hjemme i stuerne har nemlig bemærket, at Thomas Blachman modsat tidligere år har været ualmindelig large med sine 'ja'er' til dette års deltagere og slet ikke har været så hård, som han plejer.

- Der var jo en del snak om 'den gode tone' sidste år, er det derfor, du har været så flink ved auditions i år?

- Næ, jeg er ikke gået ind tidligere og sagt, at jeg skulle være et dumt svin. Jeg tillader mig selv for at være fri for at konstruere mig selv for alle andre, lyder det fra den garvede dommer, der fortsætter:

- Hvis folk fortjener et ja, så skal de have et ja. Så kan jeg ikke forholde mig til sadisterne ude i stuen.

Bliver aldrig Blachman

Derfor er han glad for, at Martin Jensen nu har påtaget sig rollen. Dog skal meddommeren lige vide, hvor skabet står.

- Så kan Martin påtage sig den rolle og være lidt Blachman, men det bliver han aldrig. Det har han slet ikke ordforrådet til.

Det er heller ikke gået Martin Jensens næse forbi, at han har været lidt mere kontant ved auditions, end Blachman har i den seneste sæson af det populære program.

- Jeg ved ikke, hvad der galt med ham. Han er faldet af på den. Jeg ved ikke, om han er blevet lidt gammel. Men han har også haft sit at se til i medierne i år, så hvis man er lidt sødere i 'X Factor', kan det være, det andet dæmper sig, lyder det.

- Ja, der var jo Zulu Awards....

- Det har jeg snakket om 1000 gange, det har jeg ingen kommentarer til, men jeg er glad for, at de (Blachman og Tessa, red.) har fundet ud af det sammen, men den holder jeg mig ude af den der.

Martin Jensen er dog ikke helt enig i, hvor meget han minder om Thomas Blachman.

- Det er jeg virkelig ked af, hvis folk tænker, jeg ved godt, jeg fik farvet mit hår, og jeg ved godt, at det var kort, men jeg troede ikke det var SÅ kort, eller jeg så så skaldet ud, siger han med et grin.

De bedste venner og årets par, men derfor kan man godt være uenige. Foto: Ritzau/Scanpix/Martin Sylvest

En meget skøn person

Tidligere har Martin Jensen da også slået helt fast, at han står ved sin ageren under audition-runderne, og at han mener, de andre dommere kan være lidt for blødsødne.

- Det går i hvert fald derudaf med ja'erne, og det er også fint. Der er nogle mennesker, der får noget selvtillid i det her land. Men jeg synes jo bare, at det så er de mange foreninger, for eksempel de lokale sportsforeninger, hvor man får en medalje, der må klare det. Så ja, det er godt, de har mig i denne her sæson, har han tidligere sagt.

Dj'en er også blevet overrasket over den nye dommer Kwamie Liv, der lader til at tage meget let på konkurrenceelementet i programmet.

- Kwamie er den skønneste person, der findes på denne her jord. Jeg vil gerne psyke de andre deltagere, men Kwamie går bare hen og hjælper. Det er skønt at have en meddommer, der virkelig er så omsorgsfuld. Det er en fed måde i år. Der er ikke den samme stikken og hårde knive, som der var sidste år.

Du kan se 'X Factor' på TV 2 og TV 2 Play.