Sendt hjem fra datingprogram: - Det blev for meget

I seneste afsnit af 'Prince Charming' blev det Martin Oliver, der måtte aflevere sit slips og forlade herregården.

Men bejleren var dog ikke sønderknust over 'Prince Charmings' beslutning.

- Jeg havde det faktisk fint med at tage hjem. På det tidspunkt var jeg ret mættet af det hele, fortæller Martin Oliver til Ekstra Bladet.

Det blev klippet ud

Det gik heller ikke ubemærket hen blandt de andre bejlere, at han til sidst virkede en smule fjern.

- Man befinder sig i en boble. Det er jo en kunstig måde at date på. En total rutsjebanetur. Så det hele blev lidt meget for mig, så ja, jeg begyndte at trække mig lidt, forklarer Martin Oliver.

Og tilføjer, at der er blevet klippet en del fra i programmet, hvor han blandt andet udtrykker sit behov for at komme hjem.

Men selvom Martin Oliver og Prince Charming ikke var et match, så ville han ikke være oplevelsen foruden, og ser i dag meget til de andre bejlere, som han lærte at kende i løbet af programmet.

- Men jeg var ked af at skulle forlade de andre drenge. Vi nåede at blive rigtig tætte, tilføjer han.

Fundet kærligheden

Dog har Martin Oliver efterfølgende muligvis fundet kærligheden. Men med hvem, er han endnu ikke klar til at afsløre.

- Ja jeg ser en. Men han er knap så meget til det at være på skærmen, så et navn får i ikke, griner han.

