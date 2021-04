Sendt ud af 'Lego Masters' efter kritik: - Det er jo danmarkshistorie

Efter at have bygget episke scener fra H. C Andersen eventyr måtte et af de otte håbefulde par sige farvel til 'Lego Masters'

I fredagens afsnit af 'Lego Masters' på TV 2 måtte et par for første gang forlade konkurrencen,

Efter at have fortolket H.C. Andersens eventyr 'Den grimme ælling' i Lego blev det Kim Andersen og Tomas Lund Lørup der måtte sige farvel og dermed også gå glip af den eftertragtede præmie.

- Det er jo danmarkshistorie. Vi er jo de første, der er blevet smidt ud af 'Lego Masters' i Danmark, siger Tomas Lund Lørup med et stort grin, da Ekstra Bladet fanger makkerparret over telefon.

- Det er jo sådan, det er. Planen med vores byggeri lykkedes ikke, og så er der jo ikke noget at gøre, uddyber Kim Andersen.

- Planen var at lave et teaterstykke med en drejescene med de her fire scener fra den grimme ælling. Det skulle være ligesom en spilledåse, fortæller Kim Andersen.

Tomas Lund Lørup forklarer, at der skulle have været et håndtag, der fik alt på byggeriet til at dreje. Men tolv timer var ikke nok, og derfor kom parret altså ikke helt i mål med det byggeri de havde forestillet sig.

Blev ikke færdige

I programmet fik de kritik for, at udtrykket i deres Lego-byg manglede, og at der havde været for stort fokus på det tekniske.

- Vi vidste godt på et tidspunkt, at det her når ikke at blive færdigt så pænt og detaljeret, som vi gerne ville have det, siger Kim Andersen.

- Det er den her mekanisme, vi ikke kan få til at virke, som ligesom løbende stjæler fokus, så vi ikke får brugt den tid, vi skulle have brugt på den visuelle del, uddyber Tomas Lund Lørup om deres problemer.

Det nordjyske makkerpar Kim og Tomas kender hinanden fra Lego-miljøet. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

En speciel hobby

Selvom de var de første, der måtte forlade programmet, er de begge meget glade for oplevelsen. Især er de glade for, at det nu er blevet nemmere at forklare deres specielle hobby.

- Hvor man på normal vis sidder og forklarer: 'Jeg bygger med Lego, fordi det synes jeg er sjovt', så har vi nu fået en måde at vise, hvad det betyder, når man siger, man bygger med Lego. Det er den nemmeste måde at forklare, hvad min hobby går ud på at sige: 'Se afsnit et og to af 'Lego Masters'', så kan du se, hvad det er for noget', siger Tomas Lund Lørup.

