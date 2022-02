Ser positivt på stort kaos: - Helt perfekt

Alle tænkelige og utænkelige problemer har nærmest ramt filmen 'Vildmænd', der gang på gang har været nødt til at udskyde premieredatoen.

Filmen, som Thomas Daneskov står bag og har navne som Rasmus Bjerg og Sofie Gråbøl på rollelisten, har både været ramt af coronanedlukningerne og det absurde sammentræf, da Norge sidste år blev ramt af en tragisk angreb, da en mand gik amok med bue og pil. En episode, der kunne minde om 'Vildmænd'.

- Den har jo haft en lang rejse hen mod premieren. Der har været mange bump på vejen, men jeg tror, at tidspunktet er helt perfekt. Frygten er væk, og jeg tror, at vi alle bare glæder os til at gå i biografen, siger Sofie Gråbøl, da Ekstra Bladet møder hende til premieren.

Hun beskriver det som et sindssygt forløb.

- Men det er primært Thomas, instruktøren, som jeg har følt med. Det her med, at man glæder sig til at komme ud med den film, man har arbejdet på, og jeg kan godt forstå, at han har været spændt. Så det her med, at det punkt hele tiden bliver udskudt, kunne jeg godt forestille mig har været lidt heftigt.

- Men på den anden side tror jeg virkelig, at det her er det aller-allerbedste tidspunkt, for vi kan gå i biografen og har lyst til det, og vi er ikke paranoide, siger hun og beskriver det som 'meant to be'.

Sofie Gråbøl og Rasmus Bjerg er gift i 'Vildmænd', der langt om længe ser dagens lys. Foto: Emil Agerskov

'En hård fødsel'

Samme melding lyder det, da Ekstra Bladet møder Rasmus Bjerg.

- Det har været en hård fødsel. Det er fjerde dato, den får, og endelig lykkes det at få taget den med sugekop nu. Og jeg tror faktisk, det er et fantastisk tidspunkt, og ret symbolsk smed vi maskerne i går, og vi har igen lyst til at komme ud og opleve noget og grine, siger Rasmus Bjerg.

Skuespilleren var meget nervøs for, at filmen slet ikke ville få premiere i biografen og i stedet ryge direkte til streaming, fordi den igen og igen blev udskudt.

- Men jeg er så glad for det, siger han og understreger, at den norske natur egner sig bedst til det store lærred.