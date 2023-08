Serie-favorit tilbage efter 13 år: Nettet syder og koger

Fans fik, hvad de længe har hungret efter, da finaleafsnittet af 'Sex and the City'-opfølgeren 'And Just Like That...' løb over skærmen

Hun har afvist det igen og igen.

Men tidligere på sommeren kunne skaberne af 'Sex and the City'-opfølgeren 'And Just Like That...' stolt berette, at skuespilleren Kim Cattrall ville vende tilbage i rollen som Samantha Jones, som hun ellers ikke har spillet siden filmen 'Sex and the City 2' fra 2010.

Det blev dog kun til en enkelt scene i finaleafsnittet, der netop har haft premiere på HBO Max, og det har da også kastet en del reaktioner af sig på det sociale medie X, hvor mange fans har skrevet om finalen.

Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall og Sarah Jessica Parker var det oprindelige 'Sex and the City'-firkløver. I opfølgeren 'And Just Like That...' mangler Kim Cattrall. Foto: Craig Blankenhorn/Ritzau Scanpix

'Hun er den BEDSTE'

For Kim Cattrall har før givet udtryk for, at hun og hovedrolleindehaver Sarah Jessica Parker, der spiller Carrie Bradshaw, ikke var på god fod privat. Og i sin tilbagevenden til rollen har Kim Cattral heller intet at gøre med sine tidligere medspillere.

Hendes scene, der varer omkring et minuts tid, består nemlig i, at Samatha Jones sidder i en bil og ringer til Carrie Bradshaw og således er optaget på to forskellige steder og tidspunkter.

'Cadeau til Kim Cattrall, der vimser ind på settet for at filme i et par timer uden at skulle forholde sig til nogle af de andre skuespillere, snupper sin betaling og minder alle om, hvem der bar den serie i årevis', lyder det begejstret fra en.

'Samantha Jones er så ikonisk, at hun kun optræder i et enkelt minut, mens verden stopper op for at værdsætte hende. IKONISK', lyder det fra en anden fan.

'Kim Cattralls lille rolle beviste, at Samantha VAR og ER 'Sex and the City'. På bare et minut ændrede hele dynamikken sig til det bedre, og det viste, hvordan de har været efterladt med et hul, der aldrig kan fyldes ud, efter hun forlod serien. Hun er den BEDSTE karakter i hele serien', lyder det ekstatisk fra en tredje.

I 2010 udkom 'Sex and the City 2', som indtil nu var sidste gang, Kim Cattrall optrådte som Samantha Jones- Foto: Warner Brothers International Television/TV3/VIASAT

Sidste gang

Det er dog om at nyde Kim Cattralls comeback som Samantha Jones. For det bliver sidste gang, siger hun.

I et interview med 'Today' tidligere på sommeren forklarede Cattrall, at hun sagde ja til at vende tilbage, fordi hun fik lyst til at 'dyppe tæerne i fortiden og have en skøn eftermiddag'.

Til et opfølgende spørgsmål om, hvorvidt det er endegyldigt farvel til Samantha Jones, svarede hun ifølge Page Six:

- Jeg går hertil og ikke længere, inden hun tilføjer:

- Jeg tror aldrig, jeg kommer til at sige farvel til Samantha. Hun er som mange af de andre karakterer, jeg har spillet gennem årene. Jeg knytter mig meget til dem følelsesmæssigt og er meget beskyttende over for mine karakterer. Hun har givet mig så meget, og jeg er meget taknemmelig for hende.

Anden sæson af 'And Just Like That...' kan ses på streamingtjenesten HBO Max.