Set af over 160 millioner: Her har du set dem før

Hvis du har fulgt med i den seneste sæson af 'Nybyggerne', der de seneste mange uger er løbet over skærmen på TV 2, har du ikke kunnet undgå at stifte bekendtskab med ægteparret Reece og Caroline.

De to kunne onsdag aften juble af glæde, da 'Nybyggerne' kulminerede i den store finale, og seerne bestemte, at de skulle have lov til at beholde deres hus i Sønderborg til en værdi af 2,8 millioner kroner.

Men selvom Reece, der oprindeligt kommer fra Australien, flere gange igennem 'Nybyggerne' har fortalt, at det har været specielt at være på dansk tv for første gang, er 'Nybyggerne' ikke første gang, parret stiller sig frem i rampelyset.

Caroline og Reece er nemlig noget overraskende med i en ganske kendt musikvideo fra 2016 til den kendte dj Mike Perrys hit 'The Ocean' ft. Shy Martin, som er blevet streamet millioner af gange verden over.

Parret kunne ikke holde tårerne tilbage, da det stod klart, at de havde vundet 'Nybyggerne'. Foto: Peter Leth-Larsen

Musikvideoen er på YouTube i skrivende stund blevet set mere end 160 millioner gange og må derfor siges at være noget af et hit.

I videoen slentrer Caroline og Reece, der tydeligvis er meget forelskede, rundt i eksotiske og meget luksuriøse omgivelser og nyder livet - blandt andet på en båd, i en lækker pool og på oplevelse i den lokale by, mens de flere gange også dypper sig i det turkise havvand.

Se videoen herunder:

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Reece og Caroline i forbindelse med musikvideoen.

'Nybygger'-parret blev gift i 2019. Foto: André Blinkilde/TV 2

Sådan kom de med

Onsdag talte Ekstra Bladet dog med parret umiddelbart efter sejren i 'Nybyggerne', og her var der ikke et øje tørt.

- Vi skal lige lande i det her. Vi er mundlamme. Der har været mange følelser i det her, lød det fra Caroline, der blev suppleret af Reece:

- Vi er meget glade og stolte. Vi har talt meget om det de seneste seks måneder, men vi havde ikke troet, at vi ville vinde, fordi de andre er også rigtig dygtige, sagde han videre.

Parret drømmer nu om at kunne stifte familie i deres hus i Sønderborg.

Caroline og Reece elsker at rejse og har rejst verden tynd sammen. Foto: Privat

