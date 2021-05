Sex for åben mikrofon: - Det blev vildt

En særlig reportage på Radio4 har de seneste dage i den grad vakt opsigt.

Reportagen, der foregår på swingerklubben Swingerland i Ishøj, adskiller sig fra de fleste, fordi Louise Fischer, der er journalist på Radio4, ikke blot nøjes med at observere, men har selv sex i swingerklubben, mens hun interviewer gæsterne.

Og det har i den grad vakt delte meninger. Blandt andet har flere udtrykt sig kritisk om, at man som medie vælger at lade en journalist 'gå så langt' i journalistikkens tjeneste.

Swingerklubben lagde lokaler til et noget opsigtsvækkende interview forleden. Foto: Jonas Olufson

Den kritik forstår Birgitte Byrgesen, der sammen med sin mand Dan Jensen ejer swingerklubben Swingerland, slet ikke.

- Der er folk, der skriver, at det er over grænsen, og at Radio4 bare gør det for at få lyttere, og det kan da godt være, at det også spiller ind, men det her er også en måde, hvorpå Louise kan få vores gæster i tale på en helt anden måde, hvor hun skaber et helt andet bånd til dem og bliver en del af dem, siger hun og fortsætter:

- Det var hun ikke blevet på samme måde, hvis hun havde stillet sig oppe i baren og udspurgt dem. Så havde hun nok ikke på samme måde fået kilderne til at åbne op, for ofte er swingerne meget tilbageholdende med at stille op i medierne.

Dan Jensen er også indehaver af swingerklubben. Foto: Jonas Olufson

God oplevelse

Ifølge Birgitte Byrgesen var det da også en rigtig god oplevelse at have Louise Fischer på besøg i swingerklubben.

Hun understreger samtidig, at det ikke var givet på forhånd, at journalisten skulle have sex som led i sin reportage.

- Vi havde selvfølgelig talt om, at hun gerne ville interviewe gæsterne, men det var op til hende på hvilke præmisser, så længe hun fik samtykke fra dem omkring hende, siger hun og fortsætter:

- Hun spurgte mig om, at hvis hun havde lyst, om det så var en mulighed, og der sagde jeg, at det afhang meget af situationen og hendes egne lyster, og det viste sig jo så, at det blev mere vildt, end hvad jeg havde regnet med, siger Birgitte Byrgesen og tilføjer:

- Hun var enormt sød og rar og faldt lige ind i det. Hun gik all in, og det var et valg, hun traf i øjeblikket, og som hun ikke havde planlagt på forhånd. Hun var meget frisk og åben, og jeg synes, det er et dejligt anderledes pust.

Birgitte, der selv er swinger, deltog ikke i interviewet, men har talt med Louise Fischer om hendes oplevelser bagefter.

- Vi blander os ikke i, hvad vores gæster laver, så længe de overholder reglerne, og der er samtykke fra alle parter, men mit indtryk er, at hun havde en rigtig god oplevelse.

Journalist Louise Fischer havde en noget anderledes dag på kontoret forleden. Foto: Privat

- Men hvad er det, man som lytter skal få ud af det her i din optik?

- Det er med til, at man kan få en større forståelse for, hvad swingerklubber egentlig er, og at det ikke er så farligt, som mange tror. Det er vigtigt for os at sætte fokus på, at det er ok at gå i swingerklub.

- Det er sex, og det er helt naturligt, og på den måde kan det være med til at nedbryde fordomme, at Louise får mulighed for at komme så tæt på.