Sex i poolen på 'Paradise Hotel'

Der er skudt gang i knalderiet på 'Paradise Hotel', og det ser ud til at blive en vild sæson.

Det går nemlig hedt for sig i onsdagens afsnit, hvor Sille Nimholm og David Jarsbo er det første par til at dyrke lagengymnastik.

Der var dog ikke særlig meget lagen involveret i den frække akt. De to deltagere valgte nemlig at begynde pilleriet i poolen med frit udsyn, men det blev dog for koldt, og parret fortsatte deres svir på badeværelset.

Men 23-årige Sille Nimholm fra Albertslund tager situationen med et grin.

- I momentet tænkte jeg overhovedet ikke over det. Der var det bare sjov og ballade, en rigtig god brandert. Dagen efter tænkte jeg da 'Åh Sille, hvad har du lavet', fortæller hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men jeg er rimelig cool omkring det. Det er noget, vi allesammen gør, selvfølgelig ikke på tv, men det er så naturligt. Det tager jeg sgu rimelig køligt.

Samtykke-regel

I og med at Sille Nimholm og David Jarsbo blev det første par til at have sex i sæson 18 af det populære realityprogram, blev de også de første i sæsonen til at benytte sig af den nye samtykke-regel.

Før pilleriet udviklede sig til mere, så skulle begge parter kigge i kameraet og give samtykke til samleje.

- Da vi først blev briefet om det, der synes jeg, at det lød åndssvagt. Men i situationen tænkte jeg sgu ikke så meget over det. Vi grinte bare lidt af det, og så fortsætte vi med vores, fortæller Sille Nimholm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sille og David fik hurtigt et godt til hinanden Foto: Janus Nielsen//TV3

Vil flytte sammen

Sille Nimholm og David Jarsbo, som mødte hinanden under optagelser til 'Paradise Hotel', stod tidligere på måneden frem som kærester, og det går ifølge Sille rigtig godt.

- Det går enormt godt. Vi hygger os enormt meget. Det er selvfølgelig ikke fedt, at vi bor så langt væk fra hinanden. David bor i Århus og jeg i København. Til gengæld så glæder man sig bare ekstra meget til at se hinanden.

Dog har parret planer om at slå pjalterne på en fælles adresse, når den nye sæson er slut, tilføjer hun.

Du kan følge Sille og de andre deltagere i 'Paradise Hotel' tirsdage, onsdage og torsdage på Viaplay og Viafree.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet mødte de nye deltagere forud for premieren. Her kan du se et par interviews med dem:

Sex i poolen på 'Paradise Hotel'